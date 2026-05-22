Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 353 860 (+880 за добу), 11 944 танки, 42 511 артсистем, 24 594 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 352 980 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 353 860 (+880) осіб
- танків / tanks – 11 944 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 594 (+3) од.
- артилерійських систем – 42 511 (+57) од.
- РСЗВ – 1 798 (+1) од.
- засоби ППО – 1 390 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 440 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 304 659 (+1 872) од.
- крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 98 205 (+135) од.
- спеціальна техніка – 4 207 (+0) од.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У Кремля, на сьогодні, відповідь на запитання: "Как и чем ваевать ?", відповідь одна - "МЯСОМ"...
202!! одиниці знищеної техніки та 880 чумардосів за день.
Броня та НРК мінімум, логістика норм, ППО та арта супер.
Результативність ППО перевалила за 310 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 353 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.