Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 353 860 (+880 за добу), 11 944 танки, 42 511 артсистем, 24 594 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 352 980 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 353 860 (+880) осіб 
  • танків / tanks – 11 944 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 594 (+3) од.
  • артилерійських систем – 42 511 (+57) од.
  • РСЗВ – 1 798 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 390 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 440 (+4) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 304 659 (+1 872) од.
  • крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 98 205 (+135) од.
  • спеціальна техніка – 4 207 (+0) од.

Втрати ворога станом на ранок 22 травня

Колись Кравчук, на запитання депутатів, чим ми зможем торгувать зі світом, щоб мать гроші в бюджет, відповів: "Що маємо - те й маємо... Для експорту у нас, в наявності, лише один товар - ЦУКОР...".
У Кремля, на сьогодні, відповідь на запитання: "Как и чем ваевать ?", відповідь одна - "МЯСОМ"...
22.05.2026 07:15 Відповісти
якщо підтримувати такий темп винищення ППО на півдні, то влітку з логістикою у кацапів настане колапс у Запорізькій та Донецькій області через удари нашими КАБами по ближньому тилу і "крилами та fpv по трасі М14.
22.05.2026 07:27 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
22.05.2026 07:46 Відповісти
Минув 4475 день москальсько-української війни.
202!! одиниці знищеної техніки та 880 чумардосів за день.
Броня та НРК мінімум, логістика норм, ППО та арта супер.
Результативність ППО перевалила за 310 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 353 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
22.05.2026 08:39 Відповісти
22.05.2026 08:42 Відповісти
 
 