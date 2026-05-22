Норвегия на встрече НАТО будет настаивать на увеличении поддержки Украины

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украина станет одной из ключевых тем обсуждения на встрече НАТО в Швеции, где будет высказан призыв к усилению помощи.

Как сообщает "Европейская правда".

"Норвегия вместе с другими странами Северной Европы, Германией и еще несколькими странами является крупнейшим донором помощи для Украины. Мы этим гордимся, но также хотели бы, чтобы присоединилось больше стран - особенно сейчас, когда ситуация на фронте несколько улучшилась в пользу Украины. У России неприятное положение, у Украины дела обстоят несколько лучше. И также мы признаем, что Украина сама становится "донором безопасности" - она сейчас является глобальным лидером в области беспилотных технологий на войне", - отметил он.

"Поэтому нам нужна Украина, нужно, чтобы она одержала верх в этой войне – и также Украина важна для нас как партнер и "донор безопасности" в долгосрочной перспективе", – добавил министр иностранных дел Норвегии.

Встреча НАТО в Швеции: что известно?

21–22 мая проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО и заседание Совета Украина–НАТО. Мероприятие проходит в городе Хельсингборг (Швеция).

В первый день состоялся неформальный ужин с участием министров, представителей Украины и руководства Швеции, а также обсуждение вопросов поддержки Украины и безопасности в Европе.

На следующий день министры стран НАТО продолжат внутренние консультации по оборонной политике Альянса и дальнейшей помощи Украине.

