Норвегія на зустрічі НАТО наполягатиме на збільшенні підтримки України

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна буде серед ключових тем обговорення на зустрічі НАТО у Швеції, де закличуть до посилення допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

"Норвегія разом з іншими країнами Північної Європи, Німеччиною та ще кількома є найбільшими донорами допомоги для України. Ми цим пишаємося, але також ми б хотіли, щоб долучалися більше країн – особливо зараз, коли ситуація на фронті дещо покращилась на користь України. У Росії неприємне становище, в України справи дещо краще. І також ми визнаємо, що Україна сама стає "донором безпеки" – вони зараз є глобальним лідером у безпілотних технологіях на війні", – зазначив він.

"Тож нам потрібна Україна, потрібно, щоб вона взяла гору у цій війні – і також Україна важлива для нас як партнер і "донор безпеки" у довгостроковій перспективі", – додав міністр закордонних справ Норвегії.

Зустріч НАТО у Швеції: що відомо?

21–22 травня відбувається неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО та засідання Ради Україна–НАТО. Захід проходить у місті Гельсінгборг (Швеція).

Першого дня відбулася неформальна вечеря за участі міністрів, представників України та керівництва Швеції, а також обговорення питань підтримки України й безпеки в Європі.

Наступного дня міністри країн НАТО продовжать внутрішні консультації щодо оборонної політики Альянсу та подальшої допомоги Україні.

