В окружении Путина заговорили о тупике в войне против Украины, - Bloomberg

Война зашла в тупик: в Кремле заговорили о безвыходности

В Кремле растет растерянность среди политической и военной элиты. Некоторые высокопоставленные чиновники РФ открыто признают, что война против Украины зашла в тупик, а четкого и понятного сценария её завершения пока нет.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет Цензор.НЕТ.

Фронт стабилизировался, а дроны перенесли войну в Москву

Западные союзники и Украина все больше убеждаются, что наступательный потенциал России исчерпывается. Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать линию фронта и остановить очередную волну наступления оккупационных войск.

Ключевым фактором, изменившим ход боевых действий, стали беспилотники:

  • Массовое и эффективное применение дронов помогает ВСУ компенсировать нехватку личного состава и наносить врагу тяжелые потери.

  • Регулярные атаки украинских беспилотников по тыловым объектам и непосредственно по Москве перенесли войну на территорию агрессора.

Европейские дипломаты описывают настроения в российской столице как "мрачные". Наряду с падением экономических показателей и ужесточением ограничений в интернете это приводит к глубокой военной усталости среди рядовых россиян и подпитывает внутреннюю критику в адрес Владимира Путина.

По данным источников Bloomberg, российский диктатор стремится завершить войну до конца текущего года, но исключительно на своих условиях, которые он сможет преподнести населению как победу. Речь идет о полном захвате Донбасса и подписании соглашения о безопасности с Европой, которое де-факто легитимизировало бы аннексию украинских территорий.

Несмотря на очевидные проблемы РФ, ситуация остается сложной и для Украины. Киеву пока не удалось достичь своих главных стратегических целей — деоккупировать большую часть территорий или выйти на приемлемое мирное соглашение. Дипломатические отношения, которые пытались выстроить под эгидой США, пока также находятся в состоянии застоя. При этом администрация Дональда Трампа дала понять Евросоюзу, что не против параллельных переговоров европейских лидеров с Кремлем.

То все до сраки. Кацапія має капітулювати а війсськовий потенціал має бути або знищений, або переданий під міжнародниий контроль. Найкраще - це поділ на улуси і громадянська війна, яка б ще більше виснажила сили кацапів. В усіх інших випадкає мир/перемир'я триватиме рівно до того часу, доки кчцапія не відновить свій потенціал, а при наявних природних ресурсах це станеться дуже швидко - досвід двох чеченських воєн це підтверджує.
22.05.2026 10:35 Ответить
А как всьо харашо начіналась... Залєтєлі, напізділі стіралак і унітазав - пачті пабєда.. А патом всьо пашло не па плану. Тєпєрь толька пакєтікі чьорниє назад вивозім
22.05.2026 10:37 Ответить
Чому безвихідь? Безвихідь це коли виходу немає.
У бувшої росії є багато виходів - наприклад повністю вивести війська з України для закінчення війни...
Як в приказці - "навіть коли вас з'їв лев - у вас є ДВА виходи"
22.05.2026 10:32 Ответить
22.05.2026 10:32 Ответить
безвіхідь тому що ***** або вмирати потрібно або вести війну іншого варіанту нема от тому і безвихідь для чма
22.05.2026 11:08 Ответить
я так розумію, що великоймовірний наступ з білорусі має вивести їх з глухого кута
22.05.2026 10:35 Ответить
22.05.2026 10:35 Ответить
Навіщо ти вливаєш у простір дитячі мрії.? Скільки тобі рочків?
22.05.2026 10:43 Ответить
Від слова халва у роті халви не з'явиця. А щоб тобі мізки трохи на місце вправилися- ти хоча б перестань працювати на ворога і зривати разом із ростролями мобілізацію в Укрваїні.
А то таке враження, що " знищувати роісію" у ваших головах повинні індуси, чи якісь інопланєтяне.
22.05.2026 10:45 Ответить
Ти би сиділа мовчки, втекла з України, тепер рашистам допомагаєш, тож не критикуй того, хто переживає за Україну. А тобі скільки років, що так мізки промили
22.05.2026 10:54 Ответить
тобто якщо він довбойоб який пише відверту хрень то його все одно не треба критикувати. бо його дитячі мрії за Україну?
22.05.2026 10:59 Ответить
Вихід є, спочатку закрийте ваше ***** в бункері і пустіть туди газ. А потім починайте те що робив Хрущов, відлигу і починайте домовлятися.
22.05.2026 10:35 Ответить
Занадто просто, як би хотілось щоб плешивий здихав хоча б як і його кумир Джугашвіль- "на підлозі біля столу в мокрій нижній білизні, був при тямі, але не міг говорити (видавав нерозбірливі звуки)", паралізованим, судомами, температурою під 40, тиск 210, через 5 діб раптово розплющив очі, обвів ними присутніх, підняв ліву руку вгору, почав хрипіти. І до пекла гнидо, до чортів.
22.05.2026 11:12 Ответить
оточення куйла може десятиліттями говорити про безвихідь у війні.ХОЧА ВИХІД ЗАВЖДИ Є ЧЕРЕЗ ТІ САМІ ДВЕРІ.ЧЕРЕЗ КОТРІ РАШИСТСЬКІ КРОВОПИВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ ВЛІЗЛИ В УКРАЇНУ.ЦЕ ЄДИНИЙ ВИХІД...
22.05.2026 10:36 Ответить
22.05.2026 10:37 Ответить
Ох уж ці "власні джерела" інформагенств Знов фсб-шники пробують впарити дурнувату ідею що в оточенні ***** є люди з якими можна вести діалог
22.05.2026 10:38 Ответить
Якщо їх зараз не додавить до розвалу - через 15 років знов полізуть.
22.05.2026 10:38 Ответить
Вся біла в тому, що Західні демократії не бажають розвалу рашки, тому що бояться щоб ЯЗ не потрапила до рук бандитів. Хтось притомний їм пояснить, що кацапська ЯЗ уже в руках бандитів? Невже можуть бути гірші бандити ніж пуйло?
22.05.2026 10:43 Ответить
ще можно пробувать просити іванішвілі кратно збільшити постачання "Боржомі". Може допомогти. Але це не точно.
22.05.2026 10:40 Ответить
Немає ніякого глухого кута, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця!
22.05.2026 10:41 Ответить
як тільки ти повернешся с Польщі та вступиш до ЗСУ так і буде, всі тільки на тебе чекають для контрнаступу.
22.05.2026 11:00 Ответить
Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, пише Цензор.НЕТ.

Назвіть ці джерела.
22.05.2026 10:42 Ответить
Ну це Блумберг, вони не розуміють та не бажають розуміти причин війни. Розгубленість еліт РФ була і в лютому 2022, просто Путіну це до жопи.
22.05.2026 10:44 Ответить
- та невже ?
- та невже ?
22.05.2026 10:46 Ответить
В оточенні Путіна заговорили про безвихідь у війні проти України, - Bloomberg

Заговорили пошепки, між собою на кухнях, у туалетах, у ліжках з любовницями...
При т. Сталіні, т. Гітлері теж говорили, але...
Путіну завершувати війну - здійснити самогубство, Китаю - невигідно.
Потім т. Трамп на стороні т. Путіна...

Продовження війни багатьом вигідно і потрібно.

Що би там посіпаки т. Путіна не говорили про безвихідь у війні проти України, війна вигідна багатьом - політика брудне, лукаве, хитре,... чудовисько
22.05.2026 10:47 Ответить
Чому немає вивісили білий прапор над ху....лоградом, а потім змінили на українській

Чому немає вивісили білий прапор над ху....лоградом, а потім змінили на українській
22.05.2026 10:47 Ответить
Безвихідних ситуацій не існує.Ваш вихід підари за поребрик!Нечисть кацапська!!!А ще краще щоб ваша грьобана недо країна розвалилась!
22.05.2026 10:49 Ответить
Ага. Йдемо на шашлички? Ми вже це ще з середини 22-го року чуємо що рашисти от-от закінчаться і що в них ракет залишилось на 2-3 рази. Скільки можна вже писати цю дезу? Рашисти спеціально запускають таку дезу щоб розслабити противника і їх союзників а потім наносять неочікуваний удар. Ху'йло як і Гітлер буде до останнього здоху воювати бо це для того виродка принципово знищити Україну. А ще Ху'йлу важливо щоб Європа як вже зробила сша припинила допомагати Україні в тому числі не встигла віддати Україні заморожені кацапські активи. А всі вуха розвісили і знову вірять що Ху'йло хоче переговорів і міра. Якщо б Ху'йло хотів міра то воно б забрало ноги своїх зольдат з української землі і війна закінчилася б в один день і не потрібні для цього жодні переговори
22.05.2026 10:54 Ответить
На тлі цього, було б добре масовано влупити по наз параші 😏
22.05.2026 11:05 Ответить
Тривожні повідомлення з пітьми:



22.05.2026 11:06 Ответить
Це пропагада, в яку активно впряглись европейскі ліберали. Суть проста - воюйте далі, українці. Росія скоро розвалиться (ще 2-3 тижні), ми дало вам багато грошей - воюйте.
22.05.2026 11:09 Ответить
 
 