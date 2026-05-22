В окружении Путина заговорили о тупике в войне против Украины, - Bloomberg
В Кремле растет растерянность среди политической и военной элиты. Некоторые высокопоставленные чиновники РФ открыто признают, что война против Украины зашла в тупик, а четкого и понятного сценария её завершения пока нет.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет Цензор.НЕТ.
Фронт стабилизировался, а дроны перенесли войну в Москву
Западные союзники и Украина все больше убеждаются, что наступательный потенциал России исчерпывается. Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать линию фронта и остановить очередную волну наступления оккупационных войск.
Ключевым фактором, изменившим ход боевых действий, стали беспилотники:
Массовое и эффективное применение дронов помогает ВСУ компенсировать нехватку личного состава и наносить врагу тяжелые потери.
Регулярные атаки украинских беспилотников по тыловым объектам и непосредственно по Москве перенесли войну на территорию агрессора.
Европейские дипломаты описывают настроения в российской столице как "мрачные". Наряду с падением экономических показателей и ужесточением ограничений в интернете это приводит к глубокой военной усталости среди рядовых россиян и подпитывает внутреннюю критику в адрес Владимира Путина.
По данным источников Bloomberg, российский диктатор стремится завершить войну до конца текущего года, но исключительно на своих условиях, которые он сможет преподнести населению как победу. Речь идет о полном захвате Донбасса и подписании соглашения о безопасности с Европой, которое де-факто легитимизировало бы аннексию украинских территорий.
Несмотря на очевидные проблемы РФ, ситуация остается сложной и для Украины. Киеву пока не удалось достичь своих главных стратегических целей — деоккупировать большую часть территорий или выйти на приемлемое мирное соглашение. Дипломатические отношения, которые пытались выстроить под эгидой США, пока также находятся в состоянии застоя. При этом администрация Дональда Трампа дала понять Евросоюзу, что не против параллельных переговоров европейских лидеров с Кремлем.
У бувшої росії є багато виходів - наприклад повністю вивести війська з України для закінчення війни...
Як в приказці - "навіть коли вас з'їв лев - у вас є ДВА виходи"
А то таке враження, що " знищувати роісію" у ваших головах повинні індуси, чи якісь інопланєтяне.
Назвіть ці джерела.
- та невже ?
Заговорили пошепки, між собою на кухнях, у туалетах, у ліжках з любовницями...
При т. Сталіні, т. Гітлері теж говорили, але...
Путіну завершувати війну - здійснити самогубство, Китаю - невигідно.
Потім т. Трамп на стороні т. Путіна...
Продовження війни багатьом вигідно і потрібно.
Що би там посіпаки т. Путіна не говорили про безвихідь у війні проти України, війна вигідна багатьом - політика брудне, лукаве, хитре,... чудовисько
Чому немає вивісили білий прапор над ху....лоградом, а потім змінили на українській