В окружении Путина заговорили о тупике в войне против Украины, - Bloomberg

В Кремле растет растерянность среди политической и военной элиты. Некоторые высокопоставленные чиновники РФ открыто признают, что война против Украины зашла в тупик, а четкого и понятного сценария её завершения пока нет.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет Цензор.НЕТ.

Фронт стабилизировался, а дроны перенесли войну в Москву

Западные союзники и Украина все больше убеждаются, что наступательный потенциал России исчерпывается. Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать линию фронта и остановить очередную волну наступления оккупационных войск.

Ключевым фактором, изменившим ход боевых действий, стали беспилотники:

Массовое и эффективное применение дронов помогает ВСУ компенсировать нехватку личного состава и наносить врагу тяжелые потери.

Регулярные атаки украинских беспилотников по тыловым объектам и непосредственно по Москве перенесли войну на территорию агрессора.

Европейские дипломаты описывают настроения в российской столице как "мрачные". Наряду с падением экономических показателей и ужесточением ограничений в интернете это приводит к глубокой военной усталости среди рядовых россиян и подпитывает внутреннюю критику в адрес Владимира Путина.

По данным источников Bloomberg, российский диктатор стремится завершить войну до конца текущего года, но исключительно на своих условиях, которые он сможет преподнести населению как победу. Речь идет о полном захвате Донбасса и подписании соглашения о безопасности с Европой, которое де-факто легитимизировало бы аннексию украинских территорий.

Несмотря на очевидные проблемы РФ, ситуация остается сложной и для Украины. Киеву пока не удалось достичь своих главных стратегических целей — деоккупировать большую часть территорий или выйти на приемлемое мирное соглашение. Дипломатические отношения, которые пытались выстроить под эгидой США, пока также находятся в состоянии застоя. При этом администрация Дональда Трампа дала понять Евросоюзу, что не против параллельных переговоров европейских лидеров с Кремлем.

