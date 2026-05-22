В оточенні Путіна заговорили про безвихідь у війні проти України, - Bloomberg

У Кремлі зростає розгубленість серед політичної та військової еліти. Деякі високопосадовці РФ відкрито визнають, що війна проти України зайшла у глухий кут, а чіткого і зрозумілого сценарію її завершення наразі немає.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, пише Цензор.НЕТ.

Фронт стабілізувався, а дрони перенесли війну до Москви

Західні союзники та Україна дедалі впевненіші, що наступальний потенціал Росії вичерпується. Збройним силам України вдалося стабілізувати лінію фронту та зупинити чергову хвилю наступу окупаційних військ.

Ключовим фактором, що змінив хід бойових дій, стали безпілотники:

Масове та ефективне застосування дронів допомагає ЗСУ компенсувати брак особового складу і завдавати ворогу важких втрат.

Регулярні атаки українських безпілотників по тилових об'єктах та безпосередньо по Москві перенесли війну на територію агресора.

Європейські дипломати описують настрої в російській столиці як "похмурі". Поряд із падінням економічних показників та посиленням обмежень в інтернеті це призводить до глибокої військової втоми серед пересічних росіян і підживлює внутрішню критику на адресу Володимира Путіна.

За даними джерел Bloomberg, російський диктатор прагне завершити війну до кінця поточного року, але виключно на власних умовах, які він зможе подати населенню як перемогу. Йдеться про повне захоплення Донбасу та підписання безпекової угоди з Європою, яка б де-факто легітимізувала анексію українських територій.

Попри очевидні проблеми РФ, ситуація залишається складною і для України. Києву поки не вдалося досягти своїх головних стратегічних цілей - деокупувати більшу частину територій або вийти на прийнятну мирну угоду. Дипломатичні відносини, який намагалися вибудувати під егідою США, наразі також у стані застою. При цьому адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти Євросоюзу, що не проти паралельних переговорів європейських лідерів із Кремлем.

