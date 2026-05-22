УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10846 відвідувачів онлайн
Новини Врегулювання війни в Україні Путін про результат війни
4 888 35

В оточенні Путіна заговорили про безвихідь у війні проти України, - Bloomberg

Війна зайшла у глухий кут: у Кремлі заговорили про безвихідь

У Кремлі зростає розгубленість серед політичної та військової еліти. Деякі високопосадовці РФ відкрито визнають, що війна проти України зайшла у глухий кут, а чіткого і зрозумілого сценарію її завершення наразі немає.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фронт стабілізувався, а дрони перенесли війну до Москви

Західні союзники та Україна дедалі впевненіші, що наступальний потенціал Росії вичерпується. Збройним силам України вдалося стабілізувати лінію фронту та зупинити чергову хвилю наступу окупаційних військ.

Ключовим фактором, що змінив хід бойових дій, стали безпілотники:

  • Масове та ефективне застосування дронів допомагає ЗСУ компенсувати брак особового складу і завдавати ворогу важких втрат.

  • Регулярні атаки українських безпілотників по тилових об'єктах та безпосередньо по Москві перенесли війну на територію агресора.

Європейські дипломати описують настрої в російській столиці як "похмурі". Поряд із падінням економічних показників та посиленням обмежень в інтернеті це призводить до глибокої військової втоми серед пересічних росіян і підживлює внутрішню критику на адресу Володимира Путіна.

За даними джерел Bloomberg, російський диктатор прагне завершити війну до кінця поточного року, але виключно на власних умовах, які він зможе подати населенню як перемогу. Йдеться про повне захоплення Донбасу та підписання безпекової угоди з Європою, яка б де-факто легітимізувала анексію українських територій.

Попри очевидні проблеми РФ, ситуація залишається складною і для України. Києву поки не вдалося досягти своїх головних стратегічних цілей - деокупувати більшу частину територій або вийти на прийнятну мирну угоду. Дипломатичні відносини, який намагалися вибудувати під егідою США, наразі також у стані застою. При цьому адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти Євросоюзу, що не проти паралельних переговорів європейських лідерів із Кремлем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може розміщувати ядерні ракети на дні моря в межах проєкту "Скіфи", - ЗМІ

Автор: 

путін володимир (25395) росія (70096) війна в Україні (8363)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Чому безвихідь? Безвихідь це коли виходу немає.
У бувшої росії є багато виходів - наприклад повністю вивести війська з України для закінчення війни...
Як в приказці - "навіть коли вас з'їв лев - у вас є ДВА виходи"
показати весь коментар
22.05.2026 10:32 Відповісти
+8
То все до сраки. Кацапія має капітулювати а війсськовий потенціал має бути або знищений, або переданий під міжнародниий контроль. Найкраще - це поділ на улуси і громадянська війна, яка б ще більше виснажила сили кацапів. В усіх інших випадкає мир/перемир'я триватиме рівно до того часу, доки кчцапія не відновить свій потенціал, а при наявних природних ресурсах це станеться дуже швидко - досвід двох чеченських воєн це підтверджує.
показати весь коментар
22.05.2026 10:35 Відповісти
+6
А как всьо харашо начіналась... Залєтєлі, напізділі стіралак і унітазав - пачті пабєда.. А патом всьо пашло не па плану. Тєпєрь толька пакєтікі чьорниє назад вивозім
показати весь коментар
22.05.2026 10:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому безвихідь? Безвихідь це коли виходу немає.
У бувшої росії є багато виходів - наприклад повністю вивести війська з України для закінчення війни...
Як в приказці - "навіть коли вас з'їв лев - у вас є ДВА виходи"
показати весь коментар
22.05.2026 10:32 Відповісти
безвіхідь тому що ***** або вмирати потрібно або вести війну іншого варіанту нема от тому і безвихідь для чма
показати весь коментар
22.05.2026 11:08 Відповісти
Про безвихідь говорить оточення ліліпута - а не ліліпут, якщо ти помітив.
Смерть фюрера - це цілком прийнятний варіант для оточення.
Але є ньюанс... якщо допускати, що ліліпут давно мертвий, а "колективне оточення" і є тим самим ліліпутом.
Тоді все стає на свої місця.
показати весь коментар
22.05.2026 11:33 Відповісти
я так розумію, що великоймовірний наступ з білорусі має вивести їх з глухого кута
показати весь коментар
22.05.2026 10:35 Відповісти
І привести до кобзона.
показати весь коментар
22.05.2026 11:50 Відповісти
То все до сраки. Кацапія має капітулювати а війсськовий потенціал має бути або знищений, або переданий під міжнародниий контроль. Найкраще - це поділ на улуси і громадянська війна, яка б ще більше виснажила сили кацапів. В усіх інших випадкає мир/перемир'я триватиме рівно до того часу, доки кчцапія не відновить свій потенціал, а при наявних природних ресурсах це станеться дуже швидко - досвід двох чеченських воєн це підтверджує.
показати весь коментар
22.05.2026 10:35 Відповісти
Навіщо ти вливаєш у простір дитячі мрії.? Скільки тобі рочків?
показати весь коментар
22.05.2026 10:43 Відповісти
Від слова халва у роті халви не з'явиця. А щоб тобі мізки трохи на місце вправилися- ти хоча б перестань працювати на ворога і зривати разом із ростролями мобілізацію в Укрваїні.
А то таке враження, що " знищувати роісію" у ваших головах повинні індуси, чи якісь інопланєтяне.
показати весь коментар
22.05.2026 10:45 Відповісти
Ти би сиділа мовчки, втекла з України, тепер рашистам допомагаєш, тож не критикуй того, хто переживає за Україну. А тобі скільки років, що так мізки промили
показати весь коментар
22.05.2026 10:54 Відповісти
тобто якщо він довбойоб який пише відверту хрень то його все одно не треба критикувати. бо його дитячі мрії за Україну?
показати весь коментар
22.05.2026 10:59 Відповісти
Вихід є, спочатку закрийте ваше ***** в бункері і пустіть туди газ. А потім починайте те що робив Хрущов, відлигу і починайте домовлятися.
показати весь коментар
22.05.2026 10:35 Відповісти
Занадто просто, як би хотілось щоб плешивий здихав хоча б як і його кумир Джугашвіль- "на підлозі біля столу в мокрій нижній білизні, був при тямі, але не міг говорити (видавав нерозбірливі звуки)", паралізованим, судомами, температурою під 40, тиск 210, через 5 діб раптово розплющив очі, обвів ними присутніх, підняв ліву руку вгору, почав хрипіти. І до пекла гнидо, до чортів.
показати весь коментар
22.05.2026 11:12 Відповісти
оточення куйла може десятиліттями говорити про безвихідь у війні.ХОЧА ВИХІД ЗАВЖДИ Є ЧЕРЕЗ ТІ САМІ ДВЕРІ.ЧЕРЕЗ КОТРІ РАШИСТСЬКІ КРОВОПИВЦІ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ ВЛІЗЛИ В УКРАЇНУ.ЦЕ ЄДИНИЙ ВИХІД...
показати весь коментар
22.05.2026 10:36 Відповісти
А как всьо харашо начіналась... Залєтєлі, напізділі стіралак і унітазав - пачті пабєда.. А патом всьо пашло не па плану. Тєпєрь толька пакєтікі чьорниє назад вивозім
показати весь коментар
22.05.2026 10:37 Відповісти
Ох уж ці "власні джерела" інформагенств Знов фсб-шники пробують впарити дурнувату ідею що в оточенні ***** є люди з якими можна вести діалог
показати весь коментар
22.05.2026 10:38 Відповісти
Якщо їх зараз не додавить до розвалу - через 15 років знов полізуть.
показати весь коментар
22.05.2026 10:38 Відповісти
Вся біла в тому, що Західні демократії не бажають розвалу рашки, тому що бояться щоб ЯЗ не потрапила до рук бандитів. Хтось притомний їм пояснить, що кацапська ЯЗ уже в руках бандитів? Невже можуть бути гірші бандити ніж пуйло?
показати весь коментар
22.05.2026 10:43 Відповісти
Совок розвалився попри бажання західних демократій. Достатньо що локальні боси і босики вважали відокремлення більш вигідним до них персонально. Ви що думаєте, комуняки в 1991му підняли національні прапори тому що раптово стали полум'яними націоналістами? Ні просто дуже хотілося хапати не озираючись на Москву.
показати весь коментар
22.05.2026 11:16 Відповісти
Погоджуюся, що єльцин без огляду на всіх світових політиків розвалив радянський союз, бо дуже хотів посунути Горбачова з російського трону. Він надіявся, що після усунення горбатого швиденько збере союз докупи назад, але Чечня йому завадила, тому сьогоднішня війна могла статися ще тоді замість чеченської... Але зараз такого трікстера, як єльцин, в оточенні пуйла не проглядається, хіба що він дуже замаскований і законспірований...
показати весь коментар
22.05.2026 11:40 Відповісти
ще можно пробувать просити іванішвілі кратно збільшити постачання "Боржомі". Може допомогти. Але це не точно.
показати весь коментар
22.05.2026 10:40 Відповісти
Немає ніякого глухого кута, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця!
показати весь коментар
22.05.2026 10:41 Відповісти
як тільки ти повернешся с Польщі та вступиш до ЗСУ так і буде, всі тільки на тебе чекають для контрнаступу.
показати весь коментар
22.05.2026 11:00 Відповісти
Про це повідомляє інформаційне агентство https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-22/ukraine-and-allies-grow-confident-russia-s-invasion-losing-steam?srnd=homepage-europe Bloomberg, посилаючись на власні джерела, пише Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n4004521

Назвіть ці джерела.
показати весь коментар
22.05.2026 10:42 Відповісти
Ну це Блумберг, вони не розуміють та не бажають розуміти причин війни. Розгубленість еліт РФ була і в лютому 2022, просто Путіну це до жопи.
показати весь коментар
22.05.2026 10:44 Відповісти
глибокої військової втоми серед пересічних росіян Джерело: https://censor.net/ua/n4004521
- та невже ?
показати весь коментар
22.05.2026 10:46 Відповісти
В оточенні Путіна заговорили про безвихідь у війні проти України, - Bloomberg

Заговорили пошепки, між собою на кухнях, у туалетах, у ліжках з любовницями...
При т. Сталіні, т. Гітлері теж говорили, але...
Путіну завершувати війну - здійснити самогубство, Китаю - невигідно.
Потім т. Трамп на стороні т. Путіна...

Продовження війни багатьом вигідно і потрібно.

Що би там посіпаки т. Путіна не говорили про безвихідь у війні проти України, війна вигідна багатьом - політика брудне, лукаве, хитре,... чудовисько
показати весь коментар
22.05.2026 10:47 Відповісти
війна проти України зайшла у глухий кут, а чіткого і зрозумілого сценарію її завершення наразі немає.

Чому немає вивісили білий прапор над ху....лоградом, а потім змінили на українській
показати весь коментар
22.05.2026 10:47 Відповісти
Безвихідних ситуацій не існує.Ваш вихід підари за поребрик!Нечисть кацапська!!!А ще краще щоб ваша грьобана недо країна розвалилась!
показати весь коментар
22.05.2026 10:49 Відповісти
Ага. Йдемо на шашлички? Ми вже це ще з середини 22-го року чуємо що рашисти от-от закінчаться і що в них ракет залишилось на 2-3 рази. Скільки можна вже писати цю дезу? Рашисти спеціально запускають таку дезу щоб розслабити противника і їх союзників а потім наносять неочікуваний удар. Ху'йло як і Гітлер буде до останнього здоху воювати бо це для того виродка принципово знищити Україну. А ще Ху'йлу важливо щоб Європа як вже зробила сша припинила допомагати Україні в тому числі не встигла віддати Україні заморожені кацапські активи. А всі вуха розвісили і знову вірять що Ху'йло хоче переговорів і міра. Якщо б Ху'йло хотів міра то воно б забрало ноги своїх зольдат з української землі і війна закінчилася б в один день і не потрібні для цього жодні переговори
показати весь коментар
22.05.2026 10:54 Відповісти
На тлі цього, було б добре масовано влупити по наз параші 😏
показати весь коментар
22.05.2026 11:05 Відповісти
Тривожні повідомлення з пітьми:



показати весь коментар
22.05.2026 11:06 Відповісти
Це пропагада, в яку активно впряглись европейскі ліберали. Суть проста - воюйте далі, українці. Росія скоро розвалиться (ще 2-3 тижні), ми дало вам багато грошей - воюйте.
показати весь коментар
22.05.2026 11:09 Відповісти
Є вихід , забирайте манатки і за поребрик..всього лише, навіть США с Іраку і Афганістану вийшли самі тому що порахували що це не вигідно навіть для них, що в головах у цих кремлівських пердунів, хз.
показати весь коментар
22.05.2026 11:17 Відповісти
Це "скоро раша розвалиться" дуже противно слухати в прифронтовому місті, де кожного місяця стає по троху гірше. До цього" скоро" ще потрібно дожити і героям на фронті, і людям в домах куди прилітає все. І це не пісімізм, а реальність де переможні реляції сприймаються як балобольство. Треба терпіти, донатити, підтримувати своїх і знати, що нічого "скоро" не вийде, а готуватись до гіршого з надією на краще. Знаю, що ті хто живе в Херсоні, Харькові, Сумах, Запоріжжі, Дніпрі і інших містах де фронт поруч, мене розуміють.
показати весь коментар
22.05.2026 11:23 Відповісти
 
 