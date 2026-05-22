Надеемся, Путин пересмотрит свою позицию по поводу войны, поскольку Украина получила дополнительные ресурсы от ЕС, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский надеется, что диктатор Путин пересмотрит свою позицию по поводу войны, поскольку Украина получила дополнительные ресурсы от Евросоюза.

Об этом он заявил перед началом встречи министров иностранных дел НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности

"Мы заслушали брифинг министра Сибиги. Ситуация улучшается. Мы надеемся, что Путин пересмотрит свои расчеты теперь, когда Украина получила дополнительные ресурсы от Евросоюза, а из Соединенных Штатов поступает оружие, за которое платит Европа", - сказал глава МИД Польши.

Также Сикорский поблагодарил Дональда Трампа и представителей американской администрации за то, что ротационное присутствие американских войск в Польше "будет сохранено более или менее на прежнем уровне".

Читайте: Сикорский заявил о неприемлемости угроз России на фоне атак дронов в Прибалтике

Топ комментарии
Нічого Пуйло не перегляне. Він і далі буде збирати свою шушеру і направляти в Україні для знищення міст, сіл, підприємств і найціннішого, що залишилося - людей.
22.05.2026 12:16 Ответить
Не вчить вас історія 1939 року.
22.05.2026 12:18 Ответить
Які ж ви все-таки наївні.
22.05.2026 12:16 Ответить
Про росссіян

британский философ Бертран Рассел: "Сначала они очаровывают дураков, а потом затыкают рты умным«
22.05.2026 12:19 Ответить
я щось пропустив ? вже надійшли Тауруси і Томагавки ?
22.05.2026 12:26 Ответить
Без надії сподіваюсь - Сікорський
22.05.2026 12:26 Ответить
Рожеві поні та слоники.
22.05.2026 12:41 Ответить
З якого б це дива *****, який отримав додаткові ресурси від Китаю, "переглядав свою позицію", якої у нього нема. ***** діє як сателіт Китаю.
22.05.2026 12:52 Ответить
 
 