Надеемся, Путин пересмотрит свою позицию по поводу войны, поскольку Украина получила дополнительные ресурсы от ЕС, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский надеется, что диктатор Путин пересмотрит свою позицию по поводу войны, поскольку Украина получила дополнительные ресурсы от Евросоюза.

Об этом он заявил перед началом встречи министров иностранных дел НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы заслушали брифинг министра Сибиги. Ситуация улучшается. Мы надеемся, что Путин пересмотрит свои расчеты теперь, когда Украина получила дополнительные ресурсы от Евросоюза, а из Соединенных Штатов поступает оружие, за которое платит Европа", - сказал глава МИД Польши.

Также Сикорский поблагодарил Дональда Трампа и представителей американской администрации за то, что ротационное присутствие американских войск в Польше "будет сохранено более или менее на прежнем уровне".

