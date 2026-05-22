Сподіваємось, Путін перегляне позицію щодо війни, оскільки Україна отримала додаткові ресурси від ЄС, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський сподіваєтьсяя, що диктатор Путін перегляне свою позицію щодо війни, оскільки Україна отримала додаткові ресурси від Євросоюзу.
Про це він заявив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми заслухали брифінг міністра Сибіги. Ситуація покращується. Ми сподіваємося, що Путін перегляне свої розрахунки тепер, коли Україна отримала додаткові ресурси від Євросоюзу, а зі Сполучених Штатів надходить зброя, за яку платить Європа", - сказав очільник МЗС Польщі.
Також Сікорський подякував Дональду Трампа та представникам американської адміністрації за те, що ротаційна присутність американських військ у Польщі "буде збережена більш-менш на попередньому рівні".
