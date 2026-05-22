Сподіваємось, Путін перегляне позицію щодо війни, оскільки Україна отримала додаткові ресурси від ЄС, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський сподіваєтьсяя, що диктатор Путін перегляне свою позицію щодо війни, оскільки Україна отримала додаткові ресурси від Євросоюзу.

Про це він заявив перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми заслухали брифінг міністра Сибіги. Ситуація покращується. Ми сподіваємося, що Путін перегляне свої розрахунки тепер, коли Україна отримала додаткові ресурси від Євросоюзу, а зі Сполучених Штатів надходить зброя, за яку платить Європа", - сказав очільник МЗС Польщі.

Також Сікорський подякував Дональду Трампа та представникам американської адміністрації за те, що ротаційна присутність американських військ у Польщі "буде збережена більш-менш на попередньому рівні".

Читайте: Сікорський заявив про неприйнятність погроз Росії на тлі атак дронів у Балтії

Не вчить вас історія 1939 року.
22.05.2026 12:18 Відповісти
Які ж ви все-таки наївні.
22.05.2026 12:16 Відповісти
+5
Нічого Пуйло не перегляне. Він і далі буде збирати свою шушеру і направляти в Україні для знищення міст, сіл, підприємств і найціннішого, що залишилося - людей.
22.05.2026 12:16 Відповісти
Сікорський -не тупи.
показати весь коментар
22.05.2026 12:18 Відповісти
Про росссіян

британский философ Бертран Рассел: "Сначала они очаровывают дураков, а потом затыкают рты умным«
22.05.2026 12:19 Відповісти
то він був ка..ом?
22.05.2026 13:23 Відповісти
я щось пропустив ? вже надійшли Тауруси і Томагавки ?
22.05.2026 12:26 Відповісти
Без надії сподіваюсь - Сікорський
22.05.2026 12:26 Відповісти
Рожеві поні та слоники.
22.05.2026 12:41 Відповісти
З якого б це дива *****, який отримав додаткові ресурси від Китаю, "переглядав свою позицію", якої у нього нема. ***** діє як сателіт Китаю.
22.05.2026 12:52 Відповісти
 
 