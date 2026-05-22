РФ атакует Украину беспилотниками вечером 22 мая, - Воздушные силы
Вечером 22 мая российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 18:15 ВВС сообщили:
- БПЛА на севере Полтавской области, в направлении н.п. Заводское;
- БПЛА на северо-западном направлении Сумской области, курс на юг.
БПЛА из Сумской области в Черниговскую область по западному курсу, - сообщалось в 19:50.
БПЛА из Сумской области в Черниговскую область по западному курсу, - сообщалось в 21:25.
Вражеские БПЛА в направлении Затоки/Вилково, - сообщалось в 21:56.
Вражеские БПЛА на севере Харьковской области курсом на Полтавскую область, - сообщалось в 22:09.
В 22:51 ВС сообщили:
- Вражеские БПЛА на западе Сумской области, направляются в Черниговскую область;
- БПЛА в Полтавской области приближаются к Полтаве с востока;
- БПЛА в Черном море в направлении Татарбунары.
