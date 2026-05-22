РФ атакует Украину беспилотниками вечером 22 мая, - Воздушные силы

Вечером 22 мая российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

В 18:15 ВВС сообщили:

БПЛА на севере Полтавской области, в направлении н.п. Заводское;

БПЛА на северо-западном направлении Сумской области, курс на юг.

БПЛА из Сумской области в Черниговскую область по западному курсу, - сообщалось в 19:50.

БПЛА из Сумской области в Черниговскую область по западному курсу, - сообщалось в 21:25.

Вражеские БПЛА в направлении Затоки/Вилково, - сообщалось в 21:56.

Вражеские БПЛА на севере Харьковской области курсом на Полтавскую область, - сообщалось в 22:09.

В 22:51 ВС сообщили:

Вражеские БПЛА на западе Сумской области, направляются в Черниговскую область;

БПЛА в Полтавской области приближаются к Полтаве с востока;

БПЛА в Черном море в направлении Татарбунары.

