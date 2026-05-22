РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
20602 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
151 0

РФ атакует Украину беспилотниками вечером 22 мая, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 22 мая российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 18:15 ВВС сообщили:

  • БПЛА на севере Полтавской области, в направлении н.п. Заводское;
  • БПЛА на северо-западном направлении Сумской области, курс на юг.

БПЛА из Сумской области в Черниговскую область по западному курсу, - сообщалось в 19:50.

БПЛА из Сумской области в Черниговскую область по западному курсу, - сообщалось в 21:25.

Вражеские БПЛА в направлении Затоки/Вилково, - сообщалось в 21:56.

Вражеские БПЛА на севере Харьковской области курсом на Полтавскую область, - сообщалось в 22:09.

В 22:51 ВС сообщили:

  • Вражеские БПЛА на западе Сумской области, направляются в Черниговскую область;
  • БПЛА в Полтавской области приближаются к Полтаве с востока;
  • БПЛА в Черном море в направлении Татарбунары.

Читайте также: 115 из 124 вражеских БПЛА уничтожили силы ПВО. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (5224) атака (1459) Воздушные силы (3086)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 