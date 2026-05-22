115 из 124 вражеских БПЛА были уничтожены силами ПВО. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 22 мая российские оккупанты запустили 124 БПЛА различных типов по территории Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировались со следующих направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 115 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.



Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 5 локациях.

В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

