115 из 124 вражеских БПЛА были уничтожены силами ПВО. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 22 мая российские оккупанты запустили 124 БПЛА различных типов по территории Украины.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Пуски фиксировались со следующих направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 115 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 5 локациях.
В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.
