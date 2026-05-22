115 із 124 ворожих БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 22 травня російські окупанти випустили 124 БпЛА різних типів по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

