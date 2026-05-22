УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10405 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
226 0

115 із 124 ворожих БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 22 травня: як відпрацювала ППО?

У ніч на 22 травня російські окупанти випустили 124 БпЛА різних типів по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Читайте: Комплекси ППО стоять напівпорожні після відбиття масованих атак РФ, - Повітряні сили

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Читайте: РФ атакувала підприємство у Миргородському районі Полтавщини: пошкоджено обладнання

Атака шахедів 22 травня: як відпрацювала ППО?

Автор: 

обстріл (34048) ППО (4125) Повітряні сили (3413)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 