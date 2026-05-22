Атака безпілотників
РФ атакує Україну безпілотниками ввечері 22 травня, - Повітряні сили

Ввечері 22 травня російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Рух ворожих дронів

О 18:15 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Полтавщини, в напрямку н.п.Заводське;
  • БпЛА на північно-західному напрямку Сумщини, курс на південь.

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом, - повідомлялося о 19:50.

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом, - повідомлялося о 21:25.

Ворожі БпЛА у напрямку Затоки/Вилкове, - повідомлялося о 21:56.

Ворожі БпЛА на півночі Харківщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 22:09.

О 22:51 ПС повідомили:

  • Ворожі БпЛА на заході Сумщини, прямують на Чернігівщину;
  • БпЛА на Полтавщині наближаються до Полтави зі сходу;
  • БпЛА у Чорному морі у напрямку Татарбунари.

То вже пора підірвати метро в москві чи ще почекаємо, доки нас вбивають?
22.05.2026 23:45 Відповісти
 
 