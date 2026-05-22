РФ атакує Україну безпілотниками ввечері 22 травня, - Повітряні сили
Ввечері 22 травня російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 18:15 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Полтавщини, в напрямку н.п.Заводське;
- БпЛА на північно-західному напрямку Сумщини, курс на південь.
БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом, - повідомлялося о 19:50.
БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом, - повідомлялося о 21:25.
Ворожі БпЛА у напрямку Затоки/Вилкове, - повідомлялося о 21:56.
Ворожі БпЛА на півночі Харківщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 22:09.
О 22:51 ПС повідомили:
- Ворожі БпЛА на заході Сумщини, прямують на Чернігівщину;
- БпЛА на Полтавщині наближаються до Полтави зі сходу;
- БпЛА у Чорному морі у напрямку Татарбунари.
Artcore
22.05.2026 23:45
