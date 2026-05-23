Взрывы прогремели в Полтавской области: враг атакует дронами, работала ПВО

В конце суток 22 мая в Полтавской области раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников. По вражеским целям действовали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сегодня вечером в Полтавском районе работала ПВО. По предварительным данным, обломки сбитого БПЛА упали на открытой территории. Обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Впоследствии глава ОГА сообщил о взрывах в Полтавском районе.

