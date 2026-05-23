Морская пехота - одна из самых боеспособных составляющих ВСУ, - Сырский
Сегодня морская пехота является одной из самых боеспособных составляющих Сил обороны Украины.
Об этом сообщил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в приветственном обращении к воинам-морпехам, сообщает Цензор.НЕТ.
Отметим, что 23 мая в Украине отмечают День морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ.
Морпехи становятся стеной, чтобы остановить врага
"Вы достойно продолжаете славные традиции морской пехоты украинской армии времен Первой освободительной борьбы, от которой ведется отсчет сегодняшней даты, и современных Вооруженных Сил Украины. Приумножаете их новыми победами и подвигами.
Морская пехота Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - символ несокрушимости, отваги и верности присяге. Там, где тяжелее всего, именно морпехи становятся стеной, чтобы остановить врага. Ваш героизм в самых ожесточенных боях навсегда вписан в историю современной Украины. И сегодня морпехи выполняют боевые задачи на многих ответственных участках фронта российско-украинской войны", - говорит Сырский.
Благодарность воинам-морпехам
Главком выразил искреннюю благодарность каждому морпеху за профессионализм, стойкость и преданность украинскому народу.
"Склоняю голову перед памятью морских пехотинцев, отдавших свои жизни за Украину. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов морской пехоты, которые с начала полномасштабной агрессии вернулись в ряды войска и защищают Украину вместе с побратимами и посестрами. Желаю воинам-морпехам крепкого здоровья, несокрушимого духа и надежного тыла. Пусть каждое ваше возвращение будет с победой", - резюмирует он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль