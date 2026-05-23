Морська піхота - одна з найбоєздатніших складових ЗСУ, - Сирський

Сьогодні морська піхота є однією з найбоєздатніших складових Сил оборони України.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вітальному слові до воїнів-морпіхів, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ.

Морпіхи стають стіною, щоб зупинити ворога

"Ви гідно продовжуєте славні традиції морської піхоти української армії часів Перших визвольних змагань, від якої веде відлік сьогоднішня дата, та сучасних Збройних Сил України. Примножуєте їх новими перемогами та подвигами.

Морська піхота Військово-Морських Сил Збройних Сил України - символ незламності, відваги та вірності присязі. Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною, щоб зупинити ворога. Ваш героїзм у найзапекліших боях назавжди вписаний в історію сучасної України. І сьогодні морпіхи виконують бойові завдання на багатьох відповідальних ділянках фронту російсько-української війни", - каже Сирський.

Вдячність воїнам-морпіхам

Головком висловив щиру вдячність кожному морпіху за професіоналізм, стійкість і відданість українському народові.

"Схиляю голову перед пам’яттю морських піхотинців, які віддали свої життя за Україну. Окремо хочу подякувати ветеранам морської піхоти, які від початку повномасштабної агресії повернулися до лав війська і боронять Україну разом із побратимами та посестрами. Бажаю воїнам-морпіхам міцного здоров’я, незламного духу і надійного тилу. Нехай кожне ваше повернення буде з перемогою", - резюмує він.

