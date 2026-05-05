УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4986 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
1 493 2

На Олександрівському напрямку ворог не має просування, - 37-ма окрема бригада морської піхоти. ВIДЕО

На Олександрівському напрямку у квітні російські війська не змогли просунутися в зоні відповідальності 37 окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомили у 37-й окремій бригаді морської піхоти, яку цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За підсумками місяця, заявлена зміна лінії фронту становить 0,0 км², що, за оцінкою українських військових, свідчить про зрив наступальних дій противника на цьому відрізку.

Загальні втрати противника склали 274 окупанти, а також кілька одиниць техніки, зокрема танки та артсистеми. Українські військові також знищили або подавили 135 безпілотників і ліквідували 915 ворожих позицій та пунктів управління.

Раніше ми писали про те, що українські захисники зірвали чергову спробу російських окупантів форсувати Дніпро та закріпитися на острівній частині фронту.

Автор: 

армія рф (20910) знищення (10051) техніка (2020) морська піхота (65)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суне собі серед поля .. Потвора...
показати весь коментар
05.05.2026 21:53 Відповісти
Сунув 🤣
показати весь коментар
05.05.2026 22:48 Відповісти
 
 