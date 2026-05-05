На Олександрівському напрямку ворог не має просування, - 37-ма окрема бригада морської піхоти. ВIДЕО

На Олександрівському напрямку у квітні російські війська не змогли просунутися в зоні відповідальності 37 окремої бригади морської піхоти.

Про це повідомили у 37-й окремій бригаді морської піхоти, яку цитує Цензор.НЕТ.

За підсумками місяця, заявлена зміна лінії фронту становить 0,0 км², що, за оцінкою українських військових, свідчить про зрив наступальних дій противника на цьому відрізку.

Загальні втрати противника склали 274 окупанти, а також кілька одиниць техніки, зокрема танки та артсистеми. Українські військові також знищили або подавили 135 безпілотників і ліквідували 915 ворожих позицій та пунктів управління.

