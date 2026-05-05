На Олександрівському напрямку ворог не має просування, - 37-ма окрема бригада морської піхоти. ВIДЕО
На Олександрівському напрямку у квітні російські війська не змогли просунутися в зоні відповідальності 37 окремої бригади морської піхоти.
Про це повідомили у 37-й окремій бригаді морської піхоти, яку цитує Цензор.НЕТ.
За підсумками місяця, заявлена зміна лінії фронту становить 0,0 км², що, за оцінкою українських військових, свідчить про зрив наступальних дій противника на цьому відрізку.
Загальні втрати противника склали 274 окупанти, а також кілька одиниць техніки, зокрема танки та артсистеми. Українські військові також знищили або подавили 135 безпілотників і ліквідували 915 ворожих позицій та пунктів управління.
Раніше ми писали про те, що українські захисники зірвали чергову спробу російських окупантів форсувати Дніпро та закріпитися на острівній частині фронту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль