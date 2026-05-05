На Александровском направлении у врага нет продвижения, - 37-я отдельная бригада морской пехоты. ВИДЕО

На Александровском направлении в апреле российские войска не смогли продвинуться в зоне ответственности 37-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщили в 37-й отдельной бригаде морской пехоты, которую цитирует Цензор.НЕТ.

По итогам месяца заявленное изменение линии фронта составляет 0,0 км², что, по оценке украинских военных, свидетельствует о срыве наступательных действий противника на этом отрезке.

Общие потери противника составили 274 оккупанта, а также несколько единиц техники, в частности танки и артсистемы. Украинские военные также уничтожили или подавили 135 беспилотников и ликвидировали 915 вражеских позиций и пунктов управления.

Ранее мы писали о том, что украинские защитники сорвали очередную попытку российских оккупантов форсировать Днепр и закрепиться на островной части фронта.

