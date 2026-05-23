Бундестаг рассматривает передачу Украине ТЭС, связанной с "Северным потоком"

В Германии продолжаются дебаты по поводу передачи Украине объекта энергетической инфраструктуры

В Бундестаге прошли дебаты по поводу плана передачи Украине выведенной из эксплуатации теплоэлектростанции в германском Любмине, которая ранее обеспечивала работу газопровода "Северный поток". Вопрос передан на рассмотрение профильного комитета.

Об этом сообщает DW.

Инициатором дискуссии выступила ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдН), которая призвала отказаться от передачи объекта Украине и оставить его в Германии.

Однако большинство депутатов от ХДС/ХСС, СДПГ, Альянса 90/Зеленых и Левой партии не поддержали позицию АдН и выступили за дальнейшее рассмотрение инициативы.

Бундестаг направил вопрос в Комитет по экономике и энергетике, а также для возможного привлечения комитетов по иностранным делам и бюджету для дополнительного рассмотрения.

Объект признали нерентабельным после остановки поставок российского газа

Как отмечает оператор SEFE, станция стала нерентабельной после прекращения поставок российского газа в 2022 году и была полностью выведена из эксплуатации в 2023-м. После этого покупателя для объекта найти не удалось.

В компании считают передачу объекта Украине экономически обоснованной и способной поддержать украинскую энергетическую инфраструктуру.

За свою рентабельність переймайся, генератор надприбутків 🤡
23.05.2026 11:49 Ответить
Ну якби воно було дійсно так, ти б не попердював на людях на цю тему
23.05.2026 12:08 Ответить
 
 