"Альтернатива для Германии" хочет возобновить "Северный поток", чтобы получать газ из России, - Welt

АдН предлагает возобновить газовое партнерство с РФ

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" хочет возобновить работу российского газопровода "Северный поток".

Об этом говорится в документе парламентской фракции "АдН" в Бундестаге, которая заседает в Котбусе, пишет Welt, сообщает Цензор.НЕТ.

АдН хочет возобновить "Северный поток"

Документ оказался в распоряжении информационного агентства AFP. В документе говорится: "Мы будем и в дальнейшем диверсифицировать поставки газа и нефти в интересах Германии, будем избегать новой зависимости от импорта и обеспечим ввод в эксплуатацию существующих маршрутов поставок, таких как газопровод "Северный поток"".

Другие намерения ультраправых 

Кроме того, "АдН" хочет возобновить работу атомной энергетики в Германии, продолжать использовать уголь и газ и отвергает постепенный отказ от ископаемого топлива.

Также политическая сила хочет прекратить субсидии на ветровую и солнечную энергетику и отменить ряд законов, касающихся энергетики. Речь идет, в частности, о законе о возобновляемых источниках энергии, о защите климата и о требованиях к землепользованию для ветровой энергетики.

Газ (10061) Германия (7431) россия (97139) Северный поток (1478)
Ще одні агенти *****, які навіть цього і не приховують. Йомайо, скільки ж цього лайна у ЄС...
12.04.2026 19:18 Ответить
Як говорив Стеран Бандера!
мвж волею і хлібом обирай волю, бо обравши хліб не матимеш ні волі ні хлвба
12.04.2026 19:19 Ответить
Уникаючи нової залежності, повертаємось до старої.
12.04.2026 19:20 Ответить
Ще одні агенти *****, які навіть цього і не приховують. Йомайо, скільки ж цього лайна у ЄС...
12.04.2026 19:18 Ответить
замахаються той Поток ремонтувати !

12.04.2026 19:29 Ответить
Нічого німці фідновлювати не будуть. Французи вже заборонили встановлювати газові пічки для опалення, переходять на ел. енергію на 100%, французи мають вічний двигун який працює на гравітації. Так же зроблять німці і всі інші, бо скоро всі будуть мати, то до смішного просто, можна в гаражі склепати.
Лопез, у вас какие-то проблемы с конспирологией. Вы часом не забыли шапочку из фольги на съезде плоскоземельщиков?
Як говорив Стеран Бандера!
мвж волею і хлібом обирай волю, бо обравши хліб не матимеш ні волі ні хлвба
12.04.2026 19:19 Ответить
Уникаючи нової залежності, повертаємось до старої.
12.04.2026 19:20 Ответить
Хай би спочатку і назвалися партія "Перспектива для Разії".
Ну насправді відмова від АЕС - дурнувате рішення Меркель заради того, щоб в коаліцію увійшли зелені. Тепер цим користуються путінські холуї...
На місці Мерца, я б зробив хід на випередження і оголосив би про відновлення атомної енергетики.
А кого це ї@е? А я хочу щоб рептилоїди згвалтували *****.
Срати вони хотіли на ціни на газ. Все що хочуть ці путілскі холуї це відновити ГДР і за це отримувати від Ху'йла грошей. Інакше б вони не кацапський газ вимагали відновити а будували б нові АЕС які дають саму дешеву енергію в світі
їхній депутат крігер привіз від кадирова нові інструкції кремля?
Я думав їх усіх вже посадили, як диктатор Макрон.
Жодна європейська політична партія не буде обіцяти своїм виборцям погіршення , або ускладнення їх життя - бо тоді , за них , ніхто не проголосує !
Для України вигідна багата Німеччина. Якщо там настане криза економіки, то Європа не дасть ні ракет, ні грошей, жодної допомоги. Вже зараз німецькі автозаводи закриваються, а китайські нарощують виробництво. Через цей газ і нафту і до влади в Європі приходять будь-які альтернативні опозиціонери.
А багата росія українцям - вигідна?
Багаті російські олігархи для України є дуже вигідними. До війни вони залишали дев'ять доларів із десяти на заході, а зараз навпаки.
Багаті олігархи платять багато податків у держбюджет.
На відміну від тут, вони там таки це роблять.
У будь-якому разі, росія сама собі робить ракети та снаряди на своїх заводах, зі своєї сировини та енергії за свої рублі. Але при цьому західні виробники банкрутують, а китайські розвиваються.
І станки вона сама робить, і електроніку, і технологічні лінії.
НПЗ виключно своїм обладнанням лагодить.
Бо у них же імпортозамєщєніє.
То нафіга їм взагалі європейські гроші? Щоби що? Все ж своє, полная нєзавісімость.
І який крупний західний автовиробник збанкрутував за останні кілька років? Можемо взяти період після Ковіду.
А з китайських збанкрутувало кілька - Ліфан (досить відомий бренд, навіть в Україні продавався офіційно), Brilliance (теж у нас продавали офіційно), Human Horizons (бренд HiPhi).
Багата Америка. У Німеччині ніколи не буває зайвих грошей. У німців невеликий бюджет який в останні роки завжди дефіцитний.
Який відсоток на ринку Європи займають УСІ продані китайські авто за 2025 рік, а який - усі німецькі?
Відкрию секрет: лідером європейського авторинку є не Чері і не Джилі, а Фольксваген із 3,5 млн проданих авто. На другому місці - Стеллантіс (Пежо+Сітроєн+Опель) - 1,9 млн авто, треті - Рено з 1,3 млн проданих авто (це разом із Дачією).

Для порівняння, китайський BYD продав у 2025 році в Європі АЖ 187 тис. машин. Це навіть менше, ніж Тесла, продажі якої в Європі торік обвалилися після дурних заяв Маска.
Ваш секрет стосується лише ринку Європи, а це справді не суттєво.
Чомусь забута технологія виробництва синтетичного бензину з вугілля, його в Німеччині багато. На ядерній енергетицв теж рано ставити крапку. Доречі нашу ЧАЕС скоріш за все теж доведеться відновити принаймні два енергоблоки.
Бензин, вугілля, у європейців від цих слів починається діарея.
