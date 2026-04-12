"Альтернатива для Германии" хочет возобновить "Северный поток", чтобы получать газ из России, - Welt

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" хочет возобновить работу российского газопровода "Северный поток".

Об этом говорится в документе парламентской фракции "АдН" в Бундестаге, которая заседает в Котбусе, пишет Welt, сообщает Цензор.НЕТ.

Документ оказался в распоряжении информационного агентства AFP. В документе говорится: "Мы будем и в дальнейшем диверсифицировать поставки газа и нефти в интересах Германии, будем избегать новой зависимости от импорта и обеспечим ввод в эксплуатацию существующих маршрутов поставок, таких как газопровод "Северный поток"".

Другие намерения ультраправых

Кроме того, "АдН" хочет возобновить работу атомной энергетики в Германии, продолжать использовать уголь и газ и отвергает постепенный отказ от ископаемого топлива.

Также политическая сила хочет прекратить субсидии на ветровую и солнечную энергетику и отменить ряд законов, касающихся энергетики. Речь идет, в частности, о законе о возобновляемых источниках энергии, о защите климата и о требованиях к землепользованию для ветровой энергетики.

