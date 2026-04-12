"Альтернатива для Германии" хочет возобновить "Северный поток", чтобы получать газ из России, - Welt
Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" хочет возобновить работу российского газопровода "Северный поток".
Об этом говорится в документе парламентской фракции "АдН" в Бундестаге, которая заседает в Котбусе, пишет Welt, сообщает Цензор.НЕТ.
АдН хочет возобновить "Северный поток"
Документ оказался в распоряжении информационного агентства AFP. В документе говорится: "Мы будем и в дальнейшем диверсифицировать поставки газа и нефти в интересах Германии, будем избегать новой зависимости от импорта и обеспечим ввод в эксплуатацию существующих маршрутов поставок, таких как газопровод "Северный поток"".
Другие намерения ультраправых
Кроме того, "АдН" хочет возобновить работу атомной энергетики в Германии, продолжать использовать уголь и газ и отвергает постепенный отказ от ископаемого топлива.
Также политическая сила хочет прекратить субсидии на ветровую и солнечную энергетику и отменить ряд законов, касающихся энергетики. Речь идет, в частности, о законе о возобновляемых источниках энергии, о защите климата и о требованиях к землепользованию для ветровой энергетики.
мвж волею і хлібом обирай волю, бо обравши хліб не матимеш ні волі ні хлвба
На місці Мерца, я б зробив хід на випередження і оголосив би про відновлення атомної енергетики.
На відміну від тут, вони там таки це роблять.
НПЗ виключно своїм обладнанням лагодить.
Бо у них же імпортозамєщєніє.
То нафіга їм взагалі європейські гроші? Щоби що? Все ж своє, полная нєзавісімость.
А з китайських збанкрутувало кілька - Ліфан (досить відомий бренд, навіть в Україні продавався офіційно), Brilliance (теж у нас продавали офіційно), Human Horizons (бренд HiPhi).
Відкрию секрет: лідером європейського авторинку є не Чері і не Джилі, а Фольксваген із 3,5 млн проданих авто. На другому місці - Стеллантіс (Пежо+Сітроєн+Опель) - 1,9 млн авто, треті - Рено з 1,3 млн проданих авто (це разом із Дачією).
Для порівняння, китайський BYD продав у 2025 році в Європі АЖ 187 тис. машин. Це навіть менше, ніж Тесла, продажі якої в Європі торік обвалилися після дурних заяв Маска.