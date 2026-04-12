"Альтернатива для Німеччини" хоче відновити "Північний потік", щоб отримувати газ з Росії, - Welt
Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" хоче відновити роботу російського газопроводу "Північний потік".
Про це йдеться в документі парламентської фракції "АдН" у Бундестазі, яка засідає в Котбусі, пише Welt, повідомляє Цензор.НЕТ.
АдН хоче відновити "Північний потік"
Документ опинився у розпорядженні інформаційного агентства AFP. У документі сказано: "Ми будемо надалі диверсифікувати постачання газу та нафти в інтересах Німеччини, уникатимемо нової залежності від імпорту та забезпечимо введення в експлуатацію існуючих маршрутів постачання, таких як газопровід "Північний потік"".
Інші наміри ультраправих
Крім того, "АдН" хоче відновити роботу атомної енергетики в Німеччині, продовжувати використовувати вугілля та газ і відкидає поступову відмову від викопного палива.
Також політична сила хоче припинити субсидії на вітрову і сонячну енергетику та скасувати низку законів, що стосуються енергетики. Йдеться, зокрема, про закон про відновлювані джерела енергії, про захист клімату та про вимоги до землекористування для вітрової енергетики.
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мвж волею і хлібом обирай волю, бо обравши хліб не матимеш ні волі ні хлвба
На місці Мерца, я б зробив хід на випередження і оголосив би про відновлення атомної енергетики.