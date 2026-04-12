УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11657 відвідувачів онлайн
Новини Відновлення роботи Північного потоку
4 365 77

"Альтернатива для Німеччини" хоче відновити "Північний потік", щоб отримувати газ з Росії, - Welt

АдН пропонує відновити газове партнерство з РФ

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" хоче відновити роботу російського газопроводу "Північний потік".

Про це йдеться в документі парламентської фракції "АдН" у Бундестазі, яка засідає в Котбусі, пише Welt, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

АдН хоче відновити "Північний потік"

Документ опинився у розпорядженні інформаційного агентства AFP. У документі сказано: "Ми будемо надалі диверсифікувати постачання газу та нафти в інтересах Німеччини, уникатимемо нової залежності від імпорту та забезпечимо введення в експлуатацію існуючих маршрутів постачання, таких як газопровід "Північний потік"".

Читайте також: "Північний потік" не може бути відновлений, це не обговорюється, - Бербок

Інші наміри ультраправих 

Крім того, "АдН" хоче відновити роботу атомної енергетики в Німеччині, продовжувати використовувати вугілля та газ і відкидає поступову відмову від викопного палива.

Також політична сила хоче припинити субсидії на вітрову і сонячну енергетику та скасувати низку законів, що стосуються енергетики. Йдеться, зокрема, про закон про відновлювані джерела енергії, про захист клімату та про вимоги до землекористування для вітрової енергетики.

Читайте також: Туск застеріг від спроб відновлення "Північного потоку-2" після завершення війни Росії проти України

Автор: 

газ (10745) Німеччина (8147) росія (70892) Північний потік (2481)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Ще одні агенти *****, які навіть цього і не приховують. Йомайо, скільки ж цього лайна у ЄС...
показати весь коментар
12.04.2026 19:18 Відповісти
+15
Як говорив Стеран Бандера!
мвж волею і хлібом обирай волю, бо обравши хліб не матимеш ні волі ні хлвба
показати весь коментар
12.04.2026 19:19 Відповісти
+11
Ну насправді відмова від АЕС - дурнувате рішення Меркель заради того, щоб в коаліцію увійшли зелені. Тепер цим користуються путінські холуї...
На місці Мерца, я б зробив хід на випередження і оголосив би про відновлення атомної енергетики.
показати весь коментар
12.04.2026 19:20 Відповісти

Завантаження...

 
 