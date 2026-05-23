Бундестаг розглядає передачу Україні ТЕС, пов’язаної з "Північним потоком"

У Бундестазі відбулися дебати щодо плану передати Україні виведену з експлуатації теплоелектростанцію в німецькому Любміні, яка раніше забезпечувала роботу газогону "Північний потік". Питання передано на розгляд профільного комітету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Ініціатором дискусії виступила ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка закликала відмовитися від передачі об’єкта Україні та залишити його в Німеччині.

Однак більшість депутатів від ХДС/ХСС, СДПН, Альянсу 90/Зелені та Лівої партії не підтримали позицію АдН і виступили за подальший розгляд ініціативи.

Бундестаг направив питання до Комітету з питань економіки та енергетики, а також можливого залучення комітетів із закордонних справ і бюджету для додаткового опрацювання.

Об’єкт визнали нерентабельним після зупинки постачання російського газу

Як зазначає оператор SEFE, станція стала нерентабельною після припинення постачання російського газу у 2022 році та була повністю виведена з експлуатації у 2023-му. Після цього покупця для об’єкта знайти не вдалося.

У компанії вважають передачу об’єкта Україні економічно обґрунтованою та такою, що може підтримати українську енергетичну інфраструктуру.

