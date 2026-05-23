Россияне атакуют ударными дронами: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Вечером в субботу, 23 мая, российские захватчики запустили ударные дроны для нанесения ударов по Украине. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

Новая группа БПЛА из Курской обл., РФ, курсом на Сумскую область, - сообщалось в 19:29.

Новая группа БПЛА на Запорожье с юга, - сообщалось в 19:31.

Новая группа БПЛА из Курской обл., РФ, в Сумскую область, курсом на Конотоп, - сообщалось в 20:14.

Группа БПЛА из Херсонской области в Николаевскую область, - сообщалось в 20:36.

В 20:48 ВВС сообщили:

Группа БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей курсом на северо-запад.

БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Чаплино.

Группа БПЛА в центре Сумской области курсом на Сумы, Бурынь, Конотоп.

БПЛА на северо-востоке Черниговской области курсом на Чернигов, Мену, Холмы.

Дроны достигли Киевщины

БПЛА на востоке Киевщины курсом на столицу, - сообщалось в 21:08.

"Суспільне.Київ" сообщает о взрывах в столице.

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что враг атакует Киев дронами.

Обновление

В 21:45 ВС сообщили:

Несколько групп БПЛА в Сумской области курсом на Сумы, Кролевец, Терны, Ромны.

Новая группа БПЛА по Донетчине курсом на Харьковщину, Днепропетровщину.

БПЛА на северо-востоке Николаева курсом на Баштанку, Новый Буг.

БПЛА на юге Кировоградщины курсом на Новоукраинку.

Новые группы БПЛА из Херсона курсом на северо-запад.

Вражеская атака продолжается

Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на Карп, - сообщалось в 22:06.

Киев - БПЛА в направлении города, - сообщалось в 22:07.

БПЛА в Харьковской области, курс н.п.Златополь, - сообщалось в 22:17.

БПЛА на севере Днепропетровщины вблизи н.п. Юрьевка и Заречное, курс на запад, - сообщалось в 22:21.

Читайте также: РФ атаковала Украину 124 дронами: ПВО уничтожила 102 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА