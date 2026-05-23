Россияне атакуют ударными дронами: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Вечером в субботу, 23 мая, российские захватчики запустили ударные дроны для нанесения ударов по Украине. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
Новая группа БПЛА из Курской обл., РФ, курсом на Сумскую область, - сообщалось в 19:29.
Новая группа БПЛА на Запорожье с юга, - сообщалось в 19:31.
Новая группа БПЛА из Курской обл., РФ, в Сумскую область, курсом на Конотоп, - сообщалось в 20:14.
Группа БПЛА из Херсонской области в Николаевскую область, - сообщалось в 20:36.
В 20:48 ВВС сообщили:
- Группа БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей курсом на северо-запад.
- БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Чаплино.
- Группа БПЛА в центре Сумской области курсом на Сумы, Бурынь, Конотоп.
- БПЛА на северо-востоке Черниговской области курсом на Чернигов, Мену, Холмы.
Дроны достигли Киевщины
БПЛА на востоке Киевщины курсом на столицу, - сообщалось в 21:08.
"Суспільне.Київ" сообщает о взрывах в столице.
Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что враг атакует Киев дронами.
Обновление
В 21:45 ВС сообщили:
- Несколько групп БПЛА в Сумской области курсом на Сумы, Кролевец, Терны, Ромны.
- Новая группа БПЛА по Донетчине курсом на Харьковщину, Днепропетровщину.
- БПЛА на северо-востоке Николаева курсом на Баштанку, Новый Буг.
- БПЛА на юге Кировоградщины курсом на Новоукраинку.
- Новые группы БПЛА из Херсона курсом на северо-запад.
Вражеская атака продолжается
- Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на Карп, - сообщалось в 22:06.
- Киев - БПЛА в направлении города, - сообщалось в 22:07.
- БПЛА в Харьковской области, курс н.п.Златополь, - сообщалось в 22:17.
- БПЛА на севере Днепропетровщины вблизи н.п. Юрьевка и Заречное, курс на запад, - сообщалось в 22:21.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль