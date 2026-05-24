Новости Стрельба в США
4 692 27

Стрельба произошла возле Белого дома, - ABC News

Білий дім

В субботу, 23 мая, возле Белого дома раздались звуки, похожие на выстрелы.

Об этом сообщает ABC News, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Секретная служба США очистила Северную лужайку Белого дома после того, как раздались звуки, похожие на выстрелы.

Репортерам приказали срочно бежать в пресс-центр — зал для пресс-брифингов Белого дома.

Более подробной информации на данный момент не сообщается.

СМИ обратились в Секретную службу США за дополнительной информацией. 

Топ комментарии
+14
А у Києві "лунають звуки, схожі на" вибухи балістики.
Так, що нам ПОФІГ! що там біля банкетного залу Трампа відбувається.
показать весь комментарий
24.05.2026 03:10 Ответить
+13
сповістить коли попадуть, бо ці покемони вже не цікавлять...
показать весь комментарий
24.05.2026 02:41 Ответить
+8
Що наводить на думку, що це такі ж "замахи", як і на ЗЄ.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не с нашім счастьем
показать весь комментарий
24.05.2026 02:11 Ответить
Дивно що, це не наше МВС запостило. 😁
показать весь комментарий
24.05.2026 02:13 Ответить
це вже перебор ...
показать весь комментарий
24.05.2026 02:35 Ответить
А нове кіно буде?
показать весь комментарий
24.05.2026 02:39 Ответить
Буде. З залученням танків. Сценариста шукають. Справа часу.
показать весь комментарий
24.05.2026 06:50 Ответить
мадами бьються за перший танок у бальному залі...
показать весь комментарий
24.05.2026 02:47 Ответить
Баян.
показать весь комментарий
24.05.2026 02:47 Ответить
Рижий клоун до імпічменту не може зачекати,хоче мабуть госпєрєворот
показать весь комментарий
24.05.2026 02:59 Ответить
CNN

Офіцери Секретної служби застрелили людину, яку агентство заявило, що вона підійшла до контрольно-пропускного пункту в суботу поблизу Білого дому і почала стріляти в них.

Трохи до 18:00 за східним часом особа підійшла до контрольно-пропускного пункту прямо біля комплексу Білого дому і почала стріляти в офіцерів, повідомив представник Секретної служби, посилаючись на попереднє розслідування.

Офіцери Секретної служби відкрили вогонь у відповідь і влучили підозрюваному, який пізніше помер у місцевій лікарні, сказав представник.
показать весь комментарий
24.05.2026 04:02 Ответить
Та що ж це таке! Якщо людина "значуща", але становить загрозу якимсь якимсь "значущим" структурам - тоді замахи бувають "редко, но метко"... Принц Конде, Лінкольн, Олександр ІІ, ерцгерцог Фердінанд... А якщо людина "пустопорожня", але зі значними амбіціями - "замахи" ідуть "безкінечним натовпом" - і всі безрезультатні!...
показать весь комментарий
24.05.2026 04:18 Ответить
Сквер Лафает і Пенсильванія-авеню, громадські зони прямо навпроти Білого дому, які слугують відомим перехрестям для протестів, туризму та високої безпеки.

Щодня тисячі міжнародних відвідувачів збираються, щоб зробити селфі через паркан.

Площа є історичною, юридично захищеною територією для регулярних демонстрацій.
показать весь комментарий
24.05.2026 04:26 Ответить
і тут посміхнувнувся командир взвода снайперів...
показать весь комментарий
24.05.2026 05:06 Ответить
А все тому лунають вибухи бо немає банкетної зали.
показать весь комментарий
24.05.2026 06:05 Ответить
Нападник Насір Бест страждав психічним розладом, вважав себе Ісусом Христом. Охорона Трампа його застрелила.

показать весь комментарий
24.05.2026 06:06 Ответить
Там уже 90% населення з психічними розладами, судячи з фільмів.
показать весь комментарий
24.05.2026 06:53 Ответить
Цей хоча б вважав себе Ісусом, а не жінкою.
показать весь комментарий
24.05.2026 07:04 Ответить
Щось Білий дім в останні часи стає все більш схожим на стрілецький тир в якому всі намагаються поцілити в говорячу руду папугу, наче за це буде охрінительний приз.
показать весь комментарий
24.05.2026 06:38 Ответить
Вся Америка як тир. 19 травня двоє підлітків-трансексуалів вбили трьох в Iсламському центрі в Сан-Дієго, а потім застрелилися самі.

показать весь комментарий
24.05.2026 06:50 Ответить
Не судіть суворо. Нехай забавляються. *Анішедєті*.
показать весь комментарий
24.05.2026 06:57 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2026 07:34 Ответить
Памперс трампонио перевірте!
Може то воно шось не те з'їло...
показать весь комментарий
24.05.2026 07:49 Ответить
ідійотів звичайно багато... але за законом великих чисел рано чи піздно результат буде. Це наука.
показать весь комментарий
24.05.2026 09:47 Ответить
 
 