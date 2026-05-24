Стрельба произошла возле Белого дома, - ABC News
В субботу, 23 мая, возле Белого дома раздались звуки, похожие на выстрелы.
Об этом сообщает ABC News, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что Секретная служба США очистила Северную лужайку Белого дома после того, как раздались звуки, похожие на выстрелы.
Репортерам приказали срочно бежать в пресс-центр — зал для пресс-брифингов Белого дома.
Более подробной информации на данный момент не сообщается.
СМИ обратились в Секретную службу США за дополнительной информацией.
Так, що нам ПОФІГ! що там біля банкетного залу Трампа відбувається.
Офіцери Секретної служби застрелили людину, яку агентство заявило, що вона підійшла до контрольно-пропускного пункту в суботу поблизу Білого дому і почала стріляти в них.
Трохи до 18:00 за східним часом особа підійшла до контрольно-пропускного пункту прямо біля комплексу Білого дому і почала стріляти в офіцерів, повідомив представник Секретної служби, посилаючись на попереднє розслідування.
Офіцери Секретної служби відкрили вогонь у відповідь і влучили підозрюваному, який пізніше помер у місцевій лікарні, сказав представник.
Щодня тисячі міжнародних відвідувачів збираються, щоб зробити селфі через паркан.
Площа є історичною, юридично захищеною територією для регулярних демонстрацій.
Може то воно шось не те з'їло...