Стрілянина сталася поблизу Білого дому, - ABC News

У суботу, 23 травня, поблизу Білого дому пролунали звуки, схожі на постріли.

Про це повідомляє ABC News, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Секретна служба США очистила Північну галявину Білого дому після того, як пролунали звуки, схожі на постріли.

Репортерам наказали терміново бігти до пресцентру - залу для пресбрифінгів Білого дому.

Більше інформації станом на зараз не повідомляється.

Медіа звернулися до Секретної служби США за додатковою інформацією.

