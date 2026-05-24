Усик победил Верховена: отправил в нокдаун в 11-м раунде. ВИДЕО (обновлено)

Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. В поединке на арене в египетском Гизе украинец победил голландца Рико Верховена, отправив его в нокдаун в 11-м раунде.

Детали боя

В первых раундах Верховен действовал значительно активнее украинца. Усик пропустил несколько ударов.

Ближе к средине поединка Усик выровнял положение, хотя Верховен все еще эффективно пользовался своим преимуществом в росте и размахе рук.

В конце 10 раунда оппоненты обменялись ударами, после чего Усик пошел в атаку.

Развязка наступила в 11-м раунде, когда нидерландец пропустил прямой удар украинца и оказался в нокдауне.

Здесь следует отметить, что Усик защитил чемпионские титулы.

Выступление Усика

"Я знаю, что сейчас Украину бомбят. Моя семья в укрытии пишет: "Я люблю тебя", – заявил Усик после боя.

Я хочу посвятить эту победу украинскому народу и украинскому солдату. Слава богу и Слава Украине!" – заявил Усик.

бокс (586) спорт (2475) Усик Александр (88)
Топ комментарии
+19
Головне шоб Усік , в президенти не пхався ...
24.05.2026 02:21 Ответить
+8
12 раунд щоб Верховену оформити інвалідність? Забагато якби, то він би. Олександр і сам розбереться з майбутнім своєї карєри без зайвих порад.
24.05.2026 07:12 Ответить
+7
Якось *****....
24.05.2026 07:27 Ответить
Спасибі за спойлер
24.05.2026 02:21 Ответить
24.05.2026 02:21 Ответить
Піде. Точно піде
24.05.2026 07:23 Ответить
Якщо виборці клована казали "хоч пасмійомся", то ці що будуть казати? Хоч бокс нашару подивимся?...
24.05.2026 07:45 Ответить
Ага, на...уй !!!
24.05.2026 09:32 Ответить
Київстар в черговий раз обгадивася - пів трансляціі з мутним екраном.
24.05.2026 02:27 Ответить
Хоч щось хороше
24.05.2026 02:30 Ответить
Усику пора завершувати карєру. Реально це кінець. Якби Верховен мав хоч на 10 боїв більше в профі боксі він би переміг. ДУЖЕ на тоненького. І суддя міг дати 12 раунд
24.05.2026 06:54 Ответить
Не тонкіше, ніж з Фьюрі. Тим не менш...
24.05.2026 07:06 Ответить
24.05.2026 07:12 Ответить
Вже визначився. Стане президентом.
24.05.2026 07:19 Ответить
Але крапка за народом України.
24.05.2026 07:38 Ответить
Судячи з того як виглядав верховен наприкінці 10 раунду, і як вигдядав Усік, то в нашого козака є ще порох у порохівниці!
24.05.2026 07:32 Ответить
Людина широких поглядів? Чи просто бракує освіти авторкині?
24.05.2026 07:02 Ответить
Перемагають при нокауті, а не нокдауні.
24.05.2026 07:05 Ответить
слова дуже схожі, тому для Ольги це одне й те саме.
24.05.2026 07:23 Ответить
даун в аутє......
24.05.2026 09:29 Ответить
Слава Богу, що Усік переміг, але нерви були напружені дуже. Сашко не порхав, як метелик і був важким весь бій. Швидкі ноги, які завжди були його козирною картою, кудись пропали. Мабуть це роки?
24.05.2026 07:16 Ответить
Донт пуш.

24.05.2026 07:39 Ответить
24.05.2026 07:27 Ответить
наскільки *****, що а ж невдобно
24.05.2026 08:15 Ответить
Менш за все мене цікавить поц який обвішаний цяцьцами підроздіоу фсб - упц мп, який став корчити з себе патриота.
24.05.2026 07:31 Ответить
Цікаво, що переважна більшість ( та топ!) коментаторів - не радіють перемозі українця. Зрозуміло коли це йде від кацапських коментаторів з прізвищем через "ы" ...мабуть скрепи ...Але інші, з англійськими "погонялами"?? Усик - красава! ЧЕМПІОН! Слава Україні!
24.05.2026 07:47 Ответить
Чому там бій зупинили?
24.05.2026 07:51 Ответить
Хтось світло в залі виключив
24.05.2026 08:47 Ответить
Кажуть що зберекгли здоров'я.Але бокс,цен гладіаторські поєдинки.І там платять мільйони.

Ось для порівняння,такої рубки зараз в супертяжах і немає:

https://www.youtube.com/shorts/jSDCiVmSKqE

https://www.youtube.com/watch?v=AFaSCAKkT7M
24.05.2026 08:52 Ответить
Малоінвазивний енергозберігаючий толерантний бокс )
24.05.2026 08:58 Ответить
Зараз і в рази більше платять в такому боксі.
24.05.2026 09:10 Ответить
Один набив пику іншому...
О цЕ радість.
24.05.2026 07:57 Ответить
В реальному житті за таке строк дають, а тут хлопають. )
24.05.2026 08:59 Ответить
Український чемпіон світу в боксі за версіями WBA/WBO/IBF у суперважкій вазі Олександр Усик вступив до лав територіальної оборони Києва на тлі наступу Росії.

Днями інший український боксер https://sport.nv.ua/ukr/boxing/lomachenko-vstupiv-do-batalyonu-teroboroni-bilgoroda-dnistrovskogo-foto-50220648.html Василь Ломаченко вступив до лав територіальної оборони Білгорода-Дністровського на Одещині.

Наші сонечки! Бережіть себе! 🤣
24.05.2026 08:06 Ответить
Угу. Вступили, сфотографировались и уехали в Америку
24.05.2026 08:33 Ответить
для мене він так і залишиться підором який не міг відповісти на питання, чий Крим
24.05.2026 08:13 Ответить
"Днями?" Твоя новина 2022 року...
24.05.2026 08:15 Ответить
Непонятный бой,Усик либо состарился,либо в гонорар входило условие щадить долговязого.
24.05.2026 08:24 Ответить
Це як порно, - швидко закінчувати не можна. Люди платять за шоу.
24.05.2026 08:49 Ответить
Треба реванш за правилами кікбоксінгу.
24.05.2026 08:33 Ответить
Усик - красава! Бій - супер! Дуже звеселила душу перемога українця!!!
24.05.2026 08:41 Ответить
Українця???
24.05.2026 08:50 Ответить
Хороший бой и соперник Усика реально неплох, поэтому победа вдвойне приятна, пусть вату разрывает на части от зависти и бессильной злобы. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
24.05.2026 08:52 Ответить
Поганий бій. До 11 раунду Усік програвав за картками суддів. Весь бій пропускав і виглядав розгубленим. Це ще пощастило, що суддя припинив бій до гонгу, бо Ріко міг протриматися до кінця і виграти за очками.

Усіку треба нарешті отямитися і почати готуватися як слід. Досить вже перебувати у ейфорії від купи бабла та уваги до себе.
24.05.2026 09:26 Ответить
не знаю, як кому, але мені і думаю всім киянами, було до сраки, де там усик.
сьогодні вночі.
особливо, мешканцям лук'янівці.
24.05.2026 09:32 Ответить
 
 