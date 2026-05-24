Усик победил Верховена: отправил в нокдаун в 11-м раунде. ВИДЕО (обновлено)

Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. В поединке на арене в египетском Гизе украинец победил голландца Рико Верховена, отправив его в нокдаун в 11-м раунде.

Детали боя

В первых раундах Верховен действовал значительно активнее украинца. Усик пропустил несколько ударов.

Ближе к средине поединка Усик выровнял положение, хотя Верховен все еще эффективно пользовался своим преимуществом в росте и размахе рук.

В конце 10 раунда оппоненты обменялись ударами, после чего Усик пошел в атаку.

Развязка наступила в 11-м раунде, когда нидерландец пропустил прямой удар украинца и оказался в нокдауне.

Здесь следует отметить, что Усик защитил чемпионские титулы.

Выступление Усика

"Я знаю, что сейчас Украину бомбят. Моя семья в укрытии пишет: "Я люблю тебя", – заявил Усик после боя.

Я хочу посвятить эту победу украинскому народу и украинскому солдату. Слава богу и Слава Украине!" – заявил Усик.