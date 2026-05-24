Усик победил Верховена: отправил в нокдаун в 11-м раунде. ВИДЕО (обновлено)
Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ. В поединке на арене в египетском Гизе украинец победил голландца Рико Верховена, отправив его в нокдаун в 11-м раунде.
Детали боя
В первых раундах Верховен действовал значительно активнее украинца. Усик пропустил несколько ударов.
Ближе к средине поединка Усик выровнял положение, хотя Верховен все еще эффективно пользовался своим преимуществом в росте и размахе рук.
В конце 10 раунда оппоненты обменялись ударами, после чего Усик пошел в атаку.
Развязка наступила в 11-м раунде, когда нидерландец пропустил прямой удар украинца и оказался в нокдауне.
Здесь следует отметить, что Усик защитил чемпионские титулы.
Выступление Усика
"Я знаю, что сейчас Украину бомбят. Моя семья в укрытии пишет: "Я люблю тебя", – заявил Усик после боя.
Я хочу посвятить эту победу украинскому народу и украинскому солдату. Слава богу и Слава Украине!" – заявил Усик.
Ось для порівняння,такої рубки зараз в супертяжах і немає:
Днями інший український боксер https://sport.nv.ua/ukr/boxing/lomachenko-vstupiv-do-batalyonu-teroboroni-bilgoroda-dnistrovskogo-foto-50220648.html Василь Ломаченко вступив до лав територіальної оборони Білгорода-Дністровського на Одещині.
Усіку треба нарешті отямитися і почати готуватися як слід. Досить вже перебувати у ейфорії від купи бабла та уваги до себе.
