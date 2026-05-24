Усик переміг Верховена: відправив в нокдаун на 11-му раунді (оновлено)
Український боксер Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі. У поєдинку на арені в єгипетській Гізі українець здолав нідерландця Ріко Верховена, відправивши його в нокдаун в 11-му раунді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію бою.
Деталі бою
У перших раундах Верховен діяв значно активніше за українця. Усик пропустив декілька ударів.
Ближче до середини поєдинку Усик вирівняв становище, хоча Верховен усе ще ефективно користався своєю перевагою в зрості та розмаху рук.
Наприкінці 10-го раунду опоненти обмінялися ударами, після чого Усик пішов в атаку.
Розв'язка наступила в 11-му раунді, коли нідерландець пропустивпрямий удар українця і опинився в нокдауні.
Тут варто наголосити, що Усик захистив чемпіонські титули.
Промова Усика
"Я знаю, що зараз Україну бомблять. Моя родина в укритті пише: "Я люблю тебе", - заявив Усик після бою.
Я хочу присвятити цю перемогу українському народу та українському солдату. Слава богу і Слава Україні!" - заявив Усик.
О цЕ радість.