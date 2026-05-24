Усик переміг Верховена: відправив в нокдаун на 11-му раунді (оновлено)

Український боксер Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі. У поєдинку на арені в єгипетській Гізі українець здолав нідерландця Ріко Верховена, відправивши його в нокдаун в 11-му раунді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію бою. 

Деталі бою 

У перших раундах Верховен діяв значно активніше за українця. Усик пропустив декілька ударів.

Ближче до середини поєдинку Усик вирівняв становище, хоча Верховен усе ще ефективно користався своєю перевагою в зрості та розмаху рук.

Наприкінці 10-го раунду опоненти обмінялися ударами, після чого Усик пішов в атаку.

Розв'язка наступила в 11-му раунді, коли нідерландець пропустивпрямий удар українця і опинився в нокдауні.

Тут варто наголосити, що Усик захистив чемпіонські титули.

Промова Усика

"Я знаю, що зараз Україну бомблять. Моя родина в укритті пише: "Я люблю тебе", - заявив Усик після бою.

Я хочу присвятити цю перемогу українському народу та українському солдату. Слава богу і Слава Україні!" - заявив Усик.

+9
Головне шоб Усік , в президенти не пхався ...
24.05.2026 02:21 Відповісти
+4
Перемагають при нокауті, а не нокдауні.
24.05.2026 07:05 Відповісти
+3
Менш за все мене цікавить поц який обвішаний цяцьцами підроздіоу фсб - упц мп, який став корчити з себе патриота.
24.05.2026 07:31 Відповісти
Спасибі за спойлер
24.05.2026 02:21 Відповісти
Головне шоб Усік , в президенти не пхався ...
24.05.2026 02:21 Відповісти
Піде. Точно піде
24.05.2026 07:23 Відповісти
Якщо виборці клована казали "хоч пасмійомся", то ці що будуть казати? Хоч бокс нашару подивимся?...
24.05.2026 07:45 Відповісти
Київстар в черговий раз обгадивася - пів трансляціі з мутним екраном.
24.05.2026 02:27 Відповісти
Хоч щось хороше
24.05.2026 02:30 Відповісти
Усику пора завершувати карєру. Реально це кінець. Якби Верховен мав хоч на 10 боїв більше в профі боксі він би переміг. ДУЖЕ на тоненького. І суддя міг дати 12 раунд
24.05.2026 06:54 Відповісти
Не тонкіше, ніж з Фьюрі. Тим не менш...
24.05.2026 07:06 Відповісти
12 раунд щоб Верховену оформити інвалідність? Забагато якби, то він би. Олександр і сам розбереться з майбутнім своєї карєри без зайвих порад.
24.05.2026 07:12 Відповісти
Вже визначився. Стане президентом.
24.05.2026 07:19 Відповісти
Але крапка за народом України.
24.05.2026 07:38 Відповісти
Судячи з того як виглядав верховен наприкінці 10 раунду, і як вигдядав Усік, то в нашого козака є ще порох у порохівниці!
24.05.2026 07:32 Відповісти
Людина широких поглядів? Чи просто бракує освіти авторкині?
24.05.2026 07:02 Відповісти
24.05.2026 07:05 Відповісти
слова дуже схожі, тому для Ольги це одне й те саме.
24.05.2026 07:23 Відповісти
Слава Богу, що Усік переміг, але нерви були напружені дуже. Сашко не порхав, як метелик і був важким весь бій. Швидкі ноги, які завжди були його козирною картою, кудись пропали. Мабуть це роки?
24.05.2026 07:16 Відповісти
Донт пуш.

24.05.2026 07:39 Відповісти
Якось *****....
24.05.2026 07:27 Відповісти
24.05.2026 07:31 Відповісти
Цікаво, що переважна більшість ( та топ!) коментаторів - не радіють перемозі українця. Зрозуміло коли це йде від кацапських коментаторів з прізвищем через "ы" ...мабуть скрепи ...Але інші, з англійськими "погонялами"?? Усик - красава! ЧЕМПІОН! Слава Україні!
24.05.2026 07:47 Відповісти
Чому там бій зупинили?
24.05.2026 07:51 Відповісти
Один набив пику іншому...
О цЕ радість.
24.05.2026 07:57 Відповісти
 
 