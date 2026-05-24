Россия атакует Украину ударными дронами вечером 24 мая (обновлено)

Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 24 мая.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

В 19:29 — несколько вражеских БПЛА в районе Харькова. Находитесь в укрытиях.

В 19:31 — реактивный БПЛА на севере Черниговской области.

В 19:37 — БПЛА на Харьков с запада.

В 19:42 — Одесская область: БПЛА на Григоровку/Беляры из акватории.

В 19:48 - Черниговская область: реактивный БПЛА мимо Гончаровского курсом на юг.

В 19:59 - Черниговская область: реактивный БПЛА на Чернигов.

Обновленная информация

В 21:02 - Сумщина: БпЛА в направлении Ахтырки, Кролевца.

