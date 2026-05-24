Россия атакует Украину ударными дронами вечером 24 мая (обновлено)
Российские оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 24 мая.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:29 — несколько вражеских БПЛА в районе Харькова. Находитесь в укрытиях.
В 19:31 — реактивный БПЛА на севере Черниговской области.
В 19:37 — БПЛА на Харьков с запада.
В 19:42 — Одесская область: БПЛА на Григоровку/Беляры из акватории.
В 19:48 - Черниговская область: реактивный БПЛА мимо Гончаровского курсом на юг.
В 19:59 - Черниговская область: реактивный БПЛА на Чернигов.
Обновленная информация
В 21:02 - Сумщина: БпЛА в направлении Ахтырки, Кролевца.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Омельянов
показать весь комментарий24.05.2026 21:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль