Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 24 травня (оновлено)
Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 24 травня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:29 - Декілька ворожих БпЛА у районі Харкова. Перебувайте в укриттях.
О 19:31 - Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини.
О 19:37 - БпЛА на Харків із заходу.
О 19:42 - Одещина: БпЛА на Григорівку/Білярі з акваторії.
О 19:48 - Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Гончарівське курсом на південь.
О 19:59 - Чернігівщина: реактивний БпЛА на Чернігів.
Оновлена інформація
О 21:02 - Сумщина: БпЛА в напрямку Охтирки, Кролевця.
О 21:18 - Чернігівщина: БпЛА повз Борзну у напрямку Чернігова.
О 21:24 - Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.
О 21:32 - БпЛА із Чернігівщини курсом на Київське водосховище.
О 21:33 - Пуски КАБ на Запоріжжя, Дніпропетровщину.
О 21:40 - Повітряні сили повідомляють:
- Київщина: БпЛА курсом на Іванків.
- Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Павлограда.
- Сумщина: БпЛА повз Лебедин курсом на Полтавщину.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
