Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 24 травня (оновлено)

Російські окупанти атакують Україну ударними безпілотниками увечері 24 травня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Рух ворожих дронів

О 19:29 - Декілька ворожих БпЛА у районі Харкова. Перебувайте в укриттях.

О 19:31 - Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини.

О 19:37 - БпЛА на Харків із заходу.

О 19:42 - Одещина: БпЛА на Григорівку/Білярі з акваторії.

О 19:48 - Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Гончарівське курсом на південь.

О 19:59 - Чернігівщина: реактивний БпЛА на Чернігів.

О 21:02 - Сумщина: БпЛА в напрямку Охтирки, Кролевця.

О 21:18 - Чернігівщина: БпЛА повз Борзну у напрямку Чернігова.

О 21:24 - Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

О 21:32 - БпЛА із Чернігівщини курсом на Київське водосховище.

О 21:33 - Пуски КАБ на Запоріжжя, Дніпропетровщину.

О 21:40 - Повітряні сили повідомляють: 

  • Київщина: БпЛА курсом на Іванків.
  • Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Павлограда.
  • Сумщина: БпЛА повз Лебедин курсом на Полтавщину.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Допоки не ліквідують рашиського терориста путіна,це жахіття не припинится ,це маняк убивця він не зупинится якщо його не зупинят,тому думаю під силу спец. службам ліквідувати варвара.
24.05.2026 21:24 Відповісти
ЯКИМ???? Буданову і його "кава в Криму?"
24.05.2026 22:18 Відповісти
ніколи такого не було і от знову
24.05.2026 21:57 Відповісти
 
 