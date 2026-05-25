Россия заглушила GPS самолета с министром обороны Великобритании, - BBC
Российские средства РЭБ могли заглушить GPS-навигацию самолета с министром обороны Великобритании Джоном Гилли во время полета вблизи границы с РФ. Пилоты задействовали резервные системы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 21 мая, во время возвращения Хили в Великобританию после посещения британских военных, участвующих в учениях НАТО вблизи российской границы в Эстонии. GPS-навигация самолета вышла из строя во время трехчасового полета, из-за чего пилотам пришлось воспользоваться другой навигационной системой.
Пока неизвестно, был ли самолет с министром обороны намеренной целью российских военных. В то же время журналисты отмечают, что маршрут правительственного самолета можно было легко отследить на публичных веб-сайтах для мониторинга авиарейсов.
І ВСЕ ЩЕ РУЧКАЮТЬСЯ.....і натякають що після війни будуть обніматись
КалінінградКенінгсберг на острів? ... Риторичне питання - те ж саме, що заважає Україні і Молдові наглухо ізолювати Придністров'я..
Це цілком адеквактна відповідь на дозвіл британії на закупку бензину і авіаційного гасу з росії.
Лижіть далі очко самі знаєте кому.