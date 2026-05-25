Россия заглушила GPS самолета с министром обороны Великобритании, - BBC

Российские средства РЭБ могли заглушить GPS-навигацию самолета с министром обороны Великобритании Джоном Гилли во время полета вблизи границы с РФ. Пилоты задействовали резервные системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 21 мая, во время возвращения Хили в Великобританию после посещения британских военных, участвующих в учениях НАТО вблизи российской границы в Эстонии. GPS-навигация самолета вышла из строя во время трехчасового полета, из-за чего пилотам пришлось воспользоваться другой навигационной системой.

Пока неизвестно, был ли самолет с министром обороны намеренной целью российских военных. В то же время журналисты отмечают, что маршрут правительственного самолета можно было легко отследить на публичных веб-сайтах для мониторинга авиарейсов.

Читайте также: Великобритания готовит новые жесткие санкции против РФ, - Сибига