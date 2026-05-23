Великобритания готовит новые жесткие санкции против РФ, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Великобритания готовит новые жесткие санкционные пакеты против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД рассказал журналистам.

Что заявил Сибига

По словам министра, он обсуждал санкционную политику с британской коллегой во время встречи в Швеции на полях саммита министров иностранных дел НАТО.

Сибига сообщил, что получил заверения от британской стороны относительно подготовки новых санкций против РФ в "конкретных сферах".

На чем настаивает Украина

Министр подчеркнул, что Украина считает важным введение запрета на предоставление России так называемых "морских услуг".

Также он приветствовал действия партнеров по задержанию танкеров российского теневого флота.

Сибига упомянул о судебном процессе в Швеции по поводу возможности конфискации одного из таких судов и заявил, что это может стать прецедентом для других стран ЕС.

Что предшествовало

19 мая Великобритания выдала лицензию, разрешающую импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.

В Еврокомиссии заявили, что были удивлены решением Лондона ослабить санкции в этой сфере.

