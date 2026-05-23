Британія готує нові сильні санкції проти РФ, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Велика Британія готує нові сильні санкційні пакети проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава МЗС розповів журналістам.

Що заявив Сибіга

За словами міністра, він обговорював санкційну політику з британською колегою під час зустрічі у Швеції на полях саміту міністрів закордонних справ НАТО.

Сибіга повідомив, що отримав запевнення від британської сторони щодо підготовки нових санкцій проти РФ у "конкретних сферах".

На чому наполягає Україна

Міністр наголосив, що Україна вважає важливим запровадження заборони на надання Росії так званих "морських послуг".

Також він привітав дії партнерів щодо затримання танкерів російського тіньового флоту.

Сибіга згадав про судовий процес у Швеції щодо можливості конфіскації одного з таких суден та заявив, що це може стати прецедентом для інших країн ЄС.

Що передувало

19 травня Велика Британія видала ліцензію, яка дозволяє імпорт дизельного пального та авіагасу, вироблених із російської нафти у третіх країнах.

У Єврокомісії заявили, що були здивовані рішенням Лондона послабити санкції у цій сфері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада розширила санкції проти РФ через викрадення українських дітей