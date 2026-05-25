Росія заглушила GPS літака з міністром оборони Британії, - BBC
Російські засоби РЕБ могли заглушити GPS-навігацію літака з міністром оборони Британії Джона Гілі під час польоту поблизу кордону РФ. Пілоти використали резервні системи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.
Зазначається, що інцидент стався у четвер, 21 травня, під час повернення Гілі до Великої Британії після відвідин британських військових, які беруть участь у навчаннях НАТО поблизу російського кордону в Естонії. GPS-навігація літака була виведена з ладу під час тригодинного польоту, через що пілотам довелося скористатися іншою навігаційною системою.
Наразі невідомо, чи був літак із міністром оборони навмисною ціллю російських військових. Водночас журналісти зазначають, що маршрут урядового борту можна було легко відстежити на публічних вебсайтах для моніторингу авіарейсів.
І ВСЕ ЩЕ РУЧКАЮТЬСЯ.....і натякають що після війни будуть обніматись
КалінінградКенінгсберг на острів? ... Риторичне питання - те ж саме, що заважає Україні і Молдові наглухо ізолювати Придністров'я..
Це цілком адеквактна відповідь на дозвіл британії на закупку бензину і авіаційного гасу з росії.
Лижіть далі очко самі знаєте кому.
Досить вже у всьому покладатися на електроніку.
І морзянку всі нехай вчать про всяк випадок.