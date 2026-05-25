2 362 11

Росія заглушила GPS літака з міністром оборони Британії, - BBC

Російські засоби РЕБ могли заглушити GPS-навігацію літака з міністром оборони Британії Джона Гілі під час польоту поблизу кордону РФ. Пілоти використали резервні системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що інцидент стався у четвер, 21 травня, під час повернення Гілі до Великої Британії після відвідин британських військових, які беруть участь у навчаннях НАТО поблизу російського кордону в Естонії. GPS-навігація літака була виведена з ладу під час тригодинного польоту, через що пілотам довелося скористатися іншою навігаційною системою.

Наразі невідомо, чи був літак із міністром оборони навмисною ціллю російських військових. Водночас журналісти зазначають, що маршрут урядового борту можна було легко відстежити на публічних вебсайтах для моніторингу авіарейсів.

Топ коментарі
+6
Це мабуть подяка від кацапів за те що брити зняли санкції з їхньої нафти.
25.05.2026 07:46 Відповісти
+5
Ну все. Кацапи догралися. Тепер від стурбованості вкупі з занепокоєнням не відвертяться.
25.05.2026 07:38 Відповісти
+4
нуууууу що сказати - вони отбиті на голові і ЗАВЖДИ ТАКІ БУЛИ. Але завжди з ними ручкались і обнімались тому вони думають що так можна

І ВСЕ ЩЕ РУЧКАЮТЬСЯ.....і натякають що після війни будуть обніматись
25.05.2026 07:36 Відповісти
Чому не глушать літак лаврова колий тей підар кудись літає, питання риторичне.
25.05.2026 08:34 Відповісти
А хто заважає країнам НАТО виставить "глушилки" вздовж узбережжя Балтики, і робить те саме, кацапам?... Зараз це не проблема - Балтика стала "морем НАТО"...
25.05.2026 07:39 Відповісти
Що заважає перетворити Калінінград Кенінгсберг на острів? ... Риторичне питання - те ж саме, що заважає Україні і Молдові наглухо ізолювати Придністров'я..
25.05.2026 07:47 Відповісти
Молодці цапня.
Це цілком адеквактна відповідь на дозвіл британії на закупку бензину і авіаційного гасу з росії.
Лижіть далі очко самі знаєте кому.
25.05.2026 07:50 Відповісти
Урсула теж так говорила. Потім болгари сказали що *********.
25.05.2026 08:09 Відповісти
Всім льотчикам і капітанам видати компаси і астролябії!
Досить вже у всьому покладатися на електроніку.
І морзянку всі нехай вчать про всяк випадок.
25.05.2026 09:12 Відповісти
виражаємо стурбованість
25.05.2026 09:18
 
 