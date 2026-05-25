Сутки в Харьковской области: 18 пострадавших, среди них ребенок
В Харьковской области российские войска обстреляли 22 населенных пункта. В результате обстрелов пострадали 18 мирных жителей, в том числе один ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
В городе Богодухов ранения получили 17 человек: мужчины в возрасте 66, 53, 48 (два человека), 47, 38, 36, 28, 24 лет, а также женщины 68, 51, 48, 46, 42, 34, 33 лет. Среди пострадавших - 5-летняя девочка. В селе Петровка Шевченковской громады ранен 44-летний мужчина.
Под удар также попал Киевский район Харькова. Враг активно применял различные типы беспилотников:
- 10 БПЛА типа "Герань-2"
- 19 БПЛА типа "Молния"
- 6 FPV-дронов
- 42 БПЛА (тип устанавливается)
Удары по гражданской инфраструктуре
В результате атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Спасательные службы работают на местах поражений, продолжается ликвидация последствий.
- в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, автомобиль, складское помещение (с. Синное), 18 автомобилей, остекление многоквартирного дома, магазина и кафе, 3 гаража, 2 частных дома (г. Богодухов), 2 частных дома, электросети, трактор, автобус, 3 автомобиля, складские помещения, административное здание (п. Золочев), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Лютовка), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Завадское), 2 частных дома, хозяйственное сооружение (с. Клинова-Новоселовка), электросети, административное здание (с. Губаровка), гараж (с. Шубы);
- около 04:45 вооруженные силы РФ совершили атаку на село Петровка Купянского района. Предварительно, враг применил FPV-дрон.
- в Изюмском районе повреждены клуб (с. Бугаевка), элеватор (п. Савинцы);
- в Харьковском районе повреждены 3 частных дома (п. Бабаи, п. Слатыно, п. Вильшаны);
- в Чугуевском районе повреждены 2 ангара с зерном и сельскохозяйственной техникой (с. Гавриловка), частный дом, 2 грузовых автомобиля, 2 полуприцепа, автобус (г. Чугуев), автомобиль (с. Беспаловка).
