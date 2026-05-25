Доба на Харківщині: 18 постраждалих, серед них дитина
У Харківській області російські війська атакували 22 населені пункти. Унаслідок обстрілів постраждали 18 цивільних, серед них дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У місті Богодухів поранення дістали 17 осіб: чоловіки віком 66, 53, 48 (дві особи), 47, 38, 36, 28, 24 років, а також жінки 68, 51, 48, 46, 42, 34, 33 років. Серед постраждалих - 5-річна дівчинка. У селі Петрівка Шевченківської громади поранено 44-річного чоловіка.
Під удар також потрапив Київський район Харкова. Ворог активно застосовував різні типи безпілотників:
- 10 БпЛА типу "Герань-2"
- 19 БпЛА типу "Молнія"
- 6 FPV-дронів
- 42 БпЛА (тип встановлюється)
Удари по цивільній інфраструктурі
Внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. Рятувальні служби працюють на місцях уражень, триває ліквідація наслідків.
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль, складське приміщення (с. Сінне), 18 автомобілів, скління багатоквартирного будинку, магазину та кафе, 3 гаражі, 2 приватні будинки (м. Богодухів), 2 приватні будинки, електромережі, трактор, автобус, 3 автомобілі, складські приміщення, адмінбудівлю (сел. Золочів), приватний будинок, господарчу споруду (с. Лютівка), приватний будинок, господарчу споруду (с. Завадське), 2 приватні будинки, господарчу споруду (с. Клинова-Новоселівка), електромережі, адмінбудівлю (с. Губарівка), гараж (с. Шуби);
- близько 04:45 збройні сили РФ здійснили атаку по селу Петрівка Куп’янського району. Попередньо, ворог застосував FPV-дрон.
- в Ізюмському районі пошкоджено клуб (с. Бугаївка), елеватор (сел. Савинці);
- у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Бабаї, сел. Слатине, сел. Вільшани);
- у Чугуївському районі пошкоджено 2 ангари з зерном і сільськогосподарською технікою (с. Гаврилівка), приватний будинок, 2 вантажні автомобілі, 2 полупричепи, автобус (м. Чугуїв), автомобіль (с. Беспалівка).
