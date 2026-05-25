Новости Смена режима в Иране
В Иране казнили лидера январских протестов, - СМИ

В Иране казнили активиста Аббаса Акбери Файзабади

В Иране казнили активиста Аббаса Акбери Файзабади, приговоренного к смертной казни после январских протестов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое издание Son Dakika со ссылкой на иранские СМИ.

Что заявили власти Ирана

По версии иранских властей, Файзабади якобы руководил насильственными действиями и участвовал в "террористических актах" во время протестов.

Также его обвинили в организации нападений на силовиков и государственные учреждения в провинции Исфахан.

Когда привели приговор в исполнение

По данным СМИ, смертный приговор привели в исполнение сегодня утром, 25 мая.

Ранее правозащитная организация Amnesty International сообщала, что в 2025 году количество казней в мире выросло почти на 80%.

А деж трумп, та всі янки поборники свободи та демократії? Договорнячьок з аятолами готують? Щоправда ******* чомусь дружити за $ з диктаторами та людожерами, як видно по історії.
25.05.2026 10:23 Ответить
Його смерть на совісті Трампа.
25.05.2026 10:25 Ответить
Рудому педофілу пофіг на це , бо в нього немає ні честі ні совісті .
25.05.2026 10:30 Ответить
Чого б це? На совісті іранців.Мільйони не вийшли проти режиму,а тисячі це мало,їх подавлять.Мільйони подавити не зможуть,який би сильний режим не був.
25.05.2026 10:31 Ответить
А хто кукурікав -"Допомога в дорозі"?
25.05.2026 10:36 Ответить
Рижий рівень в черговий раз приніс зло.
25.05.2026 10:39 Ответить
Що там Трамп волав, допомога вже в дорозі? Дуже допоміг?
Чи є хтось, кого б Трамп не зрадив?
25.05.2026 10:46 Ответить
25.05.2026 10:53 Ответить
 
 