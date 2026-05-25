В Иране казнили лидера январских протестов, - СМИ

В Иране казнили активиста Аббаса Акбери Файзабади, приговоренного к смертной казни после январских протестов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое издание Son Dakika со ссылкой на иранские СМИ.

Что заявили власти Ирана

По версии иранских властей, Файзабади якобы руководил насильственными действиями и участвовал в "террористических актах" во время протестов.

Также его обвинили в организации нападений на силовиков и государственные учреждения в провинции Исфахан.

Когда привели приговор в исполнение

По данным СМИ, смертный приговор привели в исполнение сегодня утром, 25 мая.

Ранее правозащитная организация Amnesty International сообщала, что в 2025 году количество казней в мире выросло почти на 80%.

