2 384 11
В Ірані стратили лідера січневих протестів, - ЗМІ
В Ірані стратили активіста Аббаса Акбері Файзабаді, якого засудили до смертної кари після січневих протестів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише турецьке видання Son Dakika з посиланням на іранські ЗМІ.
Що заявила влада Ірану
За версією іранської влади, Файзабаді нібито керував насильницькими діями та брав участь у "терористичних актах" під час протестів.
Також його звинуватили в організації нападів на силовиків та державні установи у провінції Ісфахан.
Коли виконали вирок
За даними ЗМІ, смертний вирок виконали сьогодні вранці, 25 травня.
Раніше правозахисна організація Amnesty International повідомляла, що у 2025 році кількість страт у світі зросла майже на 80%.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи є хтось, кого б Трамп не зрадив?