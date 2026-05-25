В Ірані стратили лідера січневих протестів, - ЗМІ

В Ірані стратили активіста Аббаса Акбері Файзабаді, якого засудили до смертної кари після січневих протестів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише турецьке видання Son Dakika з посиланням на іранські ЗМІ.

Що заявила влада Ірану

За версією іранської влади, Файзабаді нібито керував насильницькими діями та брав участь у "терористичних актах" під час протестів.

Також його звинуватили в організації нападів на силовиків та державні установи у провінції Ісфахан.

Коли виконали вирок

За даними ЗМІ, смертний вирок виконали сьогодні вранці, 25 травня.

Раніше правозахисна організація Amnesty International повідомляла, що у 2025 році кількість страт у світі зросла майже на 80%.

