Новини Зміна режиму в Ірані
В Ірані стратили лідера січневих протестів, - ЗМІ

В Ірані стратили активіста Аббаса Акбері Файзабаді

В Ірані стратили активіста Аббаса Акбері Файзабаді, якого засудили до смертної кари після січневих протестів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише турецьке видання Son Dakika з посиланням на іранські ЗМІ.

Що заявила влада Ірану

За версією іранської влади, Файзабаді нібито керував насильницькими діями та брав участь у "терористичних актах" під час протестів.

Також його звинуватили в організації нападів на силовиків та державні установи у провінції Ісфахан.

Коли виконали вирок

За даними ЗМІ, смертний вирок виконали сьогодні вранці, 25 травня.

Раніше правозахисна організація Amnesty International повідомляла, що у 2025 році кількість страт у світі зросла майже на 80%.

А деж трумп, та всі янки поборники свободи та демократії? Договорнячьок з аятолами готують? Щоправда ******* чомусь дружити за $ з диктаторами та людожерами, як видно по історії.
25.05.2026 10:23 Відповісти
Його смерть на совісті Трампа.
25.05.2026 10:25 Відповісти
Рудому педофілу пофіг на це , бо в нього немає ні честі ні совісті .
25.05.2026 10:30 Відповісти
Чого б це? На совісті іранців.Мільйони не вийшли проти режиму,а тисячі це мало,їх подавлять.Мільйони подавити не зможуть,який би сильний режим не був.
25.05.2026 10:31 Відповісти
А хто кукурікав -"Допомога в дорозі"?
25.05.2026 10:36 Відповісти
Так через місяць США почали там проводити операцію.А ви як хотіли,щоб через день? І яка мала бути допомога?Що до наземної операції,багато протиріч.І від наземної війни,міста стануть подібними на згарище.Повторюю мільйони не вийшли,а кілька сот тисяч подавлять.
25.05.2026 11:07 Відповісти
Допомога в дорозі місяць? Потужно. Та й хто взагалі тягнув трампона за язика?
25.05.2026 11:29 Відповісти
Рижий рівень в черговий раз приніс зло.
25.05.2026 10:39 Відповісти
Що там Трамп волав, допомога вже в дорозі? Дуже допоміг?
Чи є хтось, кого б Трамп не зрадив?
25.05.2026 10:46 Відповісти
25.05.2026 10:53 Відповісти
Ваша рація
25.05.2026 11:36 Відповісти
 
 