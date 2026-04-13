За рік в Ірані стратили щонайменше 1639 людей, - це найбільше за 36 років

Іран стратив щонайменше 1639 людей 2025 року, що є найбільшою кількістю з 1989 року.

Про це пише йдеться у спільному звіті правозахисних організацій, пише France24, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За рік кількість страт зросла на 68%, якщо порівняти з 2024 роком, коли було зафіксовано 975 випадків. Правозахисники наголошують, що це один із найрізкіших стрибків за останні десятиліття.

Серед страчених є щонайменше 48 жінок. Це найбільший показник більш ніж за 20 років і на 55% більше, ніж роком раніше. Зокрема, 21 жінку засудили до смертної кари за вбивства своїх чоловіків. Правозахисники вказують, що значна частина з них страждала від домашнього насильства.

Правозахисники попереджають про ризик, що Іран іще ширше застосовуватиме смертну кару після протестів у січні й війни проти Ізраїлю та США.

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення. Американський лідер Дональд Трамп назвав протестувальників патріотами та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".

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