За год в Иране казнили не менее 1639 человек - это самый высокий показатель за 36 лет

В 2025 году Иран казнил не менее 1639 человек, что является самым высоким показателем с 1989 года.

Об этом говорится в совместном отчете правозащитных организаций, пишет France24.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

За год количество казней выросло на 68% по сравнению с 2024 годом, когда было зафиксировано 975 случаев. Правозащитники отмечают, что это один из самых резких скачков за последние десятилетия.

Среди казненных есть по меньшей мере 48 женщин. Это самый высокий показатель за более чем 20 лет и на 55% больше, чем годом ранее. В частности, 21 женщину приговорили к смертной казни за убийство своих мужей. Правозащитники указывают, что значительная часть из них страдала от домашнего насилия.

Правозащитники предупреждают о риске того, что Иран будет еще шире применять смертную казнь после протестов в январе и войны против Израиля и США.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения. Американский лидер Дональд Трамп назвал протестующих патриотами и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".

