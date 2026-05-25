На Херсонщине в результате вражеских обстрелов 2 человека погибли, еще 16 получили ранения
За минувшие сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БПЛА различных типов.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.
Какие населенные пункты обстреляли?
За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зимовник, Приозерное, Садовое, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Новодмитровка, Разлив, Ромашково, Томина Балка, Ивановка, Никольское, Понятовка, Токаревка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Берислав, Змиевка, Новоберислав, Тараса Шевченко, Милово, Качкарево, Новокаиры, Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Новорайск, Костырка, Львово, Высокое и город Херсон.
Разрушения
Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 6 частных домов. Также оккупанты разгромили магазин и частные автомобили.
В результате российской агрессии 2 человека погибли, еще 16 получили ранения.
підари по херсону, ми по бєлгороду.
підари по сумах, ми по бєлгороду.
підари по львову, ми по бєлгороду.
підари арешніком, ми по бєлгороду.
підари рознесли лук'янівку, ми по бєлгороду.
але, не забуваємо про шашлик на 9 мая і концерти 95 кварталу.
нажаль, дорогі білети вже всі продані, але дешеві, ще є.