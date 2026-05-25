На Херсонщині через ворожі обстріли 2 людини загинули, ще 16 - дістали поранення
Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА різних типів.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.
Які населені пункти обстріляли?
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Приозерне, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Тараса Шевченка, Милове, Качкарівка, Новокаїри, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Львове, Високе та місто Херсон.
Руйнування
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазин та приватні автомобілі.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 16 - дістали поранення.
підари по херсону, ми по бєлгороду.
підари по сумах, ми по бєлгороду.
підари по львову, ми по бєлгороду.
підари арешніком, ми по бєлгороду.
підари рознесли лук'янівку, ми по бєлгороду.
але, не забуваємо про шашлик на 9 мая і концерти 95 кварталу.
нажаль, дорогі білети вже всі продані, але дешеві, ще є.