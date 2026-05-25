Будут судить российского судью, вынесшего незаконный приговор пленному защитнику Мариуполя

Генеральная прокуратура завершила специальное досудебное расследование и направила в суд обвинительное заключение в отношении судьи Южного окружного военного суда РФ.

Российскому служителю Фемиды инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали дела

По данным следствия, в мае 2022 года военнослужащий Национальной гвардии Украины, защищавший Мариуполь, попал в российский плен.

Уже в 2024 году правоохранительные органы страны-агрессора незаконно возбудили против него уголовное дело. Украинскому защитнику предъявили сфабрикованные обвинения в:

"прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности";

"участии в террористическом сообществе".

Нарушении международного права

27 ноября 2024 года обвиняемый судья РФ вынес незаконный приговор украинскому военнопленному, приговорив его к лишению свободы.

Прокуроры отмечают, что это решение было принято вопреки требованиям ст. 99 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. Украинского воина фактически наказали за выполнение его воинского долга и непосредственное участие в международном вооруженном конфликте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Топ-чиновники Нацполиции по делу о крыше "порноофисов" вышли из-под стражи под залог, - Офис Генпрокурора