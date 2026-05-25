Будут судить российского судью, вынесшего незаконный приговор пленному защитнику Мариуполя

Генеральная прокуратура завершила специальное досудебное расследование и направила в суд обвинительное заключение в отношении судьи Южного окружного военного суда РФ.

Российскому служителю Фемиды инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали дела

По данным следствия, в мае 2022 года военнослужащий Национальной гвардии Украины, защищавший Мариуполь, попал в российский плен.

Уже в 2024 году правоохранительные органы страны-агрессора незаконно возбудили против него уголовное дело. Украинскому защитнику предъявили сфабрикованные обвинения в:

  • "прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности";

  • "участии в террористическом сообществе".

Нарушении международного права

27 ноября 2024 года обвиняемый судья РФ вынес незаконный приговор украинскому военнопленному, приговорив его к лишению свободы.

Прокуроры отмечают, что это решение было принято вопреки требованиям ст. 99 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года. Украинского воина фактически наказали за выполнение его воинского долга и непосредственное участие в международном вооруженном конфликте.

Мариуполь плен россия суд Донецкая область Офис Генпрокурора Мариупольский район
Піймали? Ні? То чим бахвалитеся, дармоїди? А от Крупу спіймали, але чомусь не засудили.
25.05.2026 14:30 Ответить
За неправосудний вирок - неправосудне покарання... Наприклад, самокат під дверима...
25.05.2026 14:31 Ответить
 
 