УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18101 відвідувач онлайн
Новини
373 5

Судитимуть російського суддю, який виніс незаконний вирок полоненому захиснику Маріуполя

Судитимуть суддю РФ за незаконний вирок полоненому захиснику Маріуполя

Офіс Генерального прокурора завершив спеціальне досудове розслідування та скерував до суду обвинувальний акт щодо судді Південного окружного військового суду РФ.

Російському служителю Феміди інкримінують порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі справи

За даними слідства, у травні 2022 року військовослужбовець Національної гвардії України, який захищав Маріуполь, потрапив у російський полон.

Вже у 2024 році правоохоронні органи країни-агресорки незаконно відкрили проти нього кримінальне провадження. Українському захиснику висунули сфабриковані обвинувачення у:

  • "проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності";

  • "участі в терористичній спільноті".

Порушення міжнародного права

27 листопада 2024 року обвинувачений суддя РФ ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому, засудивши його до позбавлення волі.

Прокурори наголошують, що це рішення було прийнято всупереч вимогам ст. 99 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. Українського воїна фактично покарали за виконання його військового обов’язку та безпосередню участь у міжнародному збройному конфлікті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Топпосадовці Нацполіції у справі про кришування "порноофісів" вийшли з-під варти під заставу, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Маріуполь (3241) полон (1684) росія (70138) суд (11907) Донецька область (11221) Офіс Генпрокурора (3887) Маріупольський район (98)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піймали? Ні? То чим бахвалитеся, дармоїди? А от Крупу спіймали, але чомусь не засудили.
показати весь коментар
25.05.2026 14:30 Відповісти
За неправосудний вирок - неправосудне покарання... Наприклад, самокат під дверима...
показати весь коментар
25.05.2026 14:31 Відповісти
Наша феміда любить виносити вироки які неможливо виконати . І вовк ситий і вівці цілі .
показати весь коментар
25.05.2026 14:57 Відповісти
Заочно арештували, заочно винесли вирок та заочно посадили. Тепер зарплату прокурорам та суддям теж заочно виплатити.
показати весь коментар
25.05.2026 14:59 Відповісти
в Украине тысячи незаконных решений выносят свои судьи, и никого из них не то что не сажают, даже с работы не увольняют. верховному суду на...ть что творится в судах, он продает решения за 2.7 миллиона зеленых.
показати весь коментар
25.05.2026 15:15 Відповісти
 
 