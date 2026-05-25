Судитимуть російського суддю, який виніс незаконний вирок полоненому захиснику Маріуполя

Офіс Генерального прокурора завершив спеціальне досудове розслідування та скерував до суду обвинувальний акт щодо судді Південного окружного військового суду РФ.

Російському служителю Феміди інкримінують порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі справи

За даними слідства, у травні 2022 року військовослужбовець Національної гвардії України, який захищав Маріуполь, потрапив у російський полон.

Вже у 2024 році правоохоронні органи країни-агресорки незаконно відкрили проти нього кримінальне провадження. Українському захиснику висунули сфабриковані обвинувачення у:

"проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності";

"участі в терористичній спільноті".

Порушення міжнародного права

27 листопада 2024 року обвинувачений суддя РФ ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому, засудивши його до позбавлення волі.

Прокурори наголошують, що це рішення було прийнято всупереч вимогам ст. 99 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року. Українського воїна фактично покарали за виконання його військового обов’язку та безпосередню участь у міжнародному збройному конфлікті.

