После атаки РФ украинцы подали более тысячи заявок на компенсации через "Дію"
После массированной российской атаки 24 мая через приложение "Дія" уже подано 1133 заявки на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье в Киеве и Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Сколько заявок подали
По словам министра, только за последние сутки в Киеве подали 986 информационных сообщений, еще 147 - в Киевской области.
Кулеба призвал пострадавших не медлить и подавать заявки через программу "еВідновлення".
"Люди, которые потеряли жилье или чьи дома и квартиры были повреждены, не должны оставаться один на один с этой проблемой", - подчеркнул он.
Что известно о компенсациях
По словам министра, программа предусматривает компенсацию как на ремонт поврежденного жилья, так и на восстановление или покупку нового жилья в случае полного уничтожения.
Кулеба сообщил, что в Киеве уже почти 19 тысяч семей получили компенсацию для восстановления жилья, а еще около 8,5 тысячи семей – сертификаты на приобретение нового жилья.
Также он призвал органы местного самоуправления оперативнее работать над фиксацией повреждений и сопровождением людей при оформлении компенсаций.
