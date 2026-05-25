Після атаки РФ українці подали понад тисячу заявок на компенсації через "Дію"

Після масованої російської атаки 24 травня через застосунок "Дія" вже подали 1133 заявки на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло у Києві та Київській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Скільки заявок подали

За словами міністра, лише за останню добу у Києві подали 986 інформаційних повідомлень, ще 147 - у Київській області.

Кулеба закликав постраждалих не зволікати та подавати заявки через програму "єВідновлення".

"Люди, які втратили житло або чиї будинки й квартири були пошкоджені, не мають залишатися сам на сам із цією проблемою", - наголосив він.

Читайте: Допомога жителям столиці, постраждалим від російських атак, не є пріоритетом для міської влади, – дослідження Growford Institute

Що відомо про компенсації

За словами міністра, програма передбачає компенсацію як на ремонт пошкодженого житла, так і на відбудову або купівлю нового житла у разі повного знищення.

Кулеба повідомив, що у Києві вже майже 19 тисяч родин отримали компенсацію для відновлення житла, а ще близько 8,5 тисячі сімей - сертифікати на придбання нового помешкання.

Також він закликав органи місцевого самоврядування оперативніше працювати над фіксацією пошкоджень і супроводом людей під час оформлення компенсацій.

Читайте також: Кияни з пошкодженим житлом тепер можуть подати заявку на допомогу онлайн, - КМДА