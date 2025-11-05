Кияни з пошкодженим житлом тепер можуть подати заявку на допомогу онлайн, - КМДА

Кияни, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок війни настільки, що проживання в ньому неможливе, тепер можуть подати заяву на щомісячну грошову допомогу онлайн через Портал послуг Києва.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це перша з трьох міських програм підтримки власників пошкодженого житла, яку перевели в цифровий формат.

"Відтепер оформлення виплат стане швидшим і не вимагатиме відвідування ЦНАПу. Заяву можна подати з будь-якого гаджета, завантаживши необхідні документи. Розмір допомоги - 20 000 грн щомісяця протягом року", - зазначили в КМДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "єВідновлення": У "Дії" тепер можна подати нову заяву в разі повторного пошкодження житла. ІНФОГРАФІКА

Подати заяву можуть власники або співвласники житла, якщо воно зруйноване чи непридатне для проживання і у них немає іншого придатного житла. Зробити це можуть також законні представники або уповноважені особи.

За словами КМДА, сервіс створено, щоб люди, які були змушені залишити свої домівки, могли подати документи дистанційно - без черг і зайвих довідок.

Що передувало?

У травні 2025 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця готує зміни до програми "Турбота" щодо компенсації оренди житла людям, чиї квартири стали непридатними для проживання через російські обстріли. 48 мешканців Святошинського району, які втратили житло внаслідок атаки на столицю 24 квітня, вже отримали від міста по 40 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ірландія розглядає скорочення терміну надання державного житла для українських біженців, - ЗМІ