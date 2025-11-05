УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10167 відвідувачів онлайн
Новини Виплати киянам за пошкоджене обстрілами житло
448 3

Кияни з пошкодженим житлом тепер можуть подати заявку на допомогу онлайн, - КМДА

виплати,гроші,зарплата,пенсія

Кияни, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок війни настільки, що проживання в ньому неможливе, тепер можуть подати заяву на щомісячну грошову допомогу онлайн через Портал послуг Києва.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це перша з трьох міських програм підтримки власників пошкодженого житла, яку перевели в цифровий формат.

"Відтепер оформлення виплат стане швидшим і не вимагатиме відвідування ЦНАПу. Заяву можна подати з будь-якого гаджета, завантаживши необхідні документи. Розмір допомоги - 20 000 грн щомісяця протягом року", - зазначили в КМДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "єВідновлення": У "Дії" тепер можна подати нову заяву в разі повторного пошкодження житла. ІНФОГРАФІКА

Подати заяву можуть власники або співвласники житла, якщо воно зруйноване чи непридатне для проживання і у них немає іншого придатного житла. Зробити це можуть також законні представники або уповноважені особи.

За словами КМДА, сервіс створено, щоб люди, які були змушені залишити свої домівки, могли подати документи дистанційно - без черг і зайвих довідок.

Що передувало?

  • У травні 2025 року мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця готує зміни до програми "Турбота" щодо компенсації оренди житла людям, чиї квартири стали непридатними для проживання через російські обстріли. 48 мешканців Святошинського району, які втратили житло внаслідок атаки на столицю 24 квітня, вже отримали від міста по 40 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ірландія розглядає скорочення терміну надання державного житла для українських біженців, - ЗМІ

Автор: 

виплати (1290) житло (1245) Київ (20702)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
модульні будинки де?
ну хоча б на оренду гроші виділили.
показати весь коментар
05.11.2025 14:18 Відповісти
нах те модульные?для киевлян?не смеши, если что то кроме окон не не критично на время восстановления,можно за 18-20 к в мес на борщаге той же неплохую 2ку взять а то и 3ку.
так что впринципе норм
показати весь коментар
05.11.2025 15:42 Відповісти
 
 