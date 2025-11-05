Киевляне с поврежденным жильем теперь могут подать заявку на помощь онлайн, - КГГА

Киевляне, чье жилье разрушено или повреждено в результате войны настолько, что проживание в нем невозможно, теперь могут подать заявление на ежемесячную денежную помощь онлайн через Портал услуг Киева.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это первая из трех городских программ поддержки владельцев поврежденного жилья, которую перевели в цифровой формат.

"Отныне оформление выплат станет быстрее и не потребует посещения ЦНАПа. Заявление можно подать с любого гаджета, загрузив необходимые документы. Размер помощи - 20 000 грн ежемесячно в течение года", - отметили в КГГА.

Подать заявление могут владельцы или совладельцы жилья, если оно разрушено или непригодно для проживания и у них нет другого подходящего жилья. Сделать это могут также законные представители или уполномоченные лица.

По словам КГГА, сервис создан, чтобы люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, могли подать документы дистанционно - без очередей и лишних справок.

Что предшествовало?

В мае 2025 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица готовит изменения в программу "Турбота" по компенсации аренды жилья людям, чьи квартиры стали непригодными для проживания из-за российских обстрелов. 48 жителей Святошинского района, которые потеряли жилье в результате атаки на столицу 24 апреля, уже получили от города по 40 тысяч гривен.

