"ЕС" предлагает альтернативный проект антикоррупционной стратегии: нужна перезагрузка правоохранительных органов

Фракция "Европейская Солидарность" инициирует проект изменений в Госбюджет-2026 и альтернативный проект антикоррупционной стратегии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

Средства на армию

Там подчеркнули необходимость увеличить денежное обеспечение военных на линии фронта.

"В то время, когда Россия терроризирует мирные города и села, жилые кварталы, власть собирается перебросить 40 миллиардов гривен из бюджета Минобороны из статьи "закупка оружия" на кэшбэк, на е-баки, другие коррупционные, лоббистские статьи. Наша фракция не позволит этого сделать. Мы зарегистрировали изменения в бюджет и будем требовать принять именно этот законопроект", — отметила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Депутат Южанина отметила, что кредит в размере 45 миллиардов евро от Евросоюза — огромный ресурс для закупки оружия.

"И этот ресурс нужно заложить в Госбюджет, чтобы можно было использовать эти средства. Среди приоритетов, на которых будем настаивать, — чтобы все слова об увеличении денежного обеспечения военных не остались словами. Для этого нужно уже сейчас заложить ресурс.

Поэтому и в цифрах, и в поручении Кабинету министров мы даем четкое задание быстро просчитать и заложить в Государственный бюджет все выплаты, связанные с обещанными 250-400 тысяч гривен в месяц для тех, кто выполняет боевые задачи", — пояснила она.

Антикоррупционная стратегия

Фракция также настаивает на принятии эффективной, а не карманной антикоррупционной стратегии.

"Мы должны позаботиться о выживании страны, а коррупция – это то, что убивает изнутри. Мы уже видели очень много кейсов, которые фигурируют на так называемых "пленках Миндича", когда миллиарды бюджетных денег шли на кампании, эффективность которых под огромным вопросом.

Эти миллиарды не дошли до эффективных производителей, на фронте не хватает оружия и не хватает ракет-перехватчиков. Поэтому борьба с коррупцией – это и о нашей обороноспособности, и о справедливости. То, что внесло правительство, сегодня справедливо критикуется. Потому что там нет базовых вещей о продолжении реформ, которых требует от нас и Евросоюз, и главное – украинский народ. И нужно это воплощать", – отметила нардеп Сюмар.

Альтернативный вариант стратегии, предложенный "ЕС", предусматривает необратимость реформ, гарантии независимости НАБУ и САП, перезагрузку других правоохранительных органов

"Задача антикоррупционной стратегии – сделать так, чтобы вся правоохранительная система работала на страну и на украинцев, а не на политическую верхушку. Мы предлагаем, чтобы советники власти все декларировались, потому что прозрачность – это один из принципов, как можно преодолеть коррупцию.

Вторая история – свобода слова. Мы должны поддерживать свободу слова, а не заниматься травлей журналистов-расследователей через анонимные телеграм-каналы. И третье – это должны быть дееспособные институты, которые нужно построить на принципах конкурсов. НАБУ и САП были сформированы на таких конкурсах. Сегодня мы должны реформировать и другие органы в правоохранительной системе страны, чтобы у украинцев появилось доверие, и они были по-настоящему независимыми", – добавила Сюмар.

Реформа ГБР

Нардеп Ростислав Павленко назвал важным компонентом перезагрузки и реформирования Государственное бюро расследований.

"Репрессии против оппозиции, поддержка десятков ложных дел против Порошенко, атаки на активистов, военных, расходование миллионов средств налогоплательщиков на абсолютно несправедливые и вредные для Украины расследования – это растрачивание должно быть прекращено. Существует огромный общественный спрос на перезагрузку ГБР, на смену руководства, на изменение способа назначения, привлечение экспертов гражданского общества, международных экспертов, именно так, как формировались НАБУ и САП", – пояснил он.

В "Европейской Солидарности" настаивают на перезагрузке руководства, внедрении принципов внутреннего и внешнего контроля, применении конкурсов на всех уровнях.

