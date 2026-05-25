"ЄС" пропонує альтернативний проєкт антикорупційної стратегії: потрібне перезавантаження правоохоронних органів

Фракція "Європейська Солідарність" ініціює проєкт змін у Держбюджет-2026 та альтернативний проєкт антикорупційної стратегії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Кошти на армію

Там наголосили на необхідності збільшити грошове забезпечення для військових на лінії фронту.

"В той час, коли росія кошмарить цивільні міста і села, цивільні квартали, влада збирається перекинути 40 мільярдів гривень з бюджету Міноборони зі статті "закупівля зброї" на кешбек, на є-баки, інші корупційні, лобістські статті. Наша фракція не дасть це зробити. Ми зареєстрували зміни до бюджету і будемо вимагати прийняти саме цей законопроєкт", - зазначила співголова фракції Ірина Геращенко.

Нардепка Южаніна зазначила, що у кредиті 45 мільярдів євро від Євросоюзу - величезний ресурс для закупівлі зброї.

"І цей ресурс треба закласти в Держбюджет, щоб могли використовувати ці кошти. Серед пріоритетів, на яких будемо наполягати, що всі слова про збільшення грошового забезпечення оплат військових не мають залишитися словами. Для цього потрібно вже зараз закласти ресурс.

Тому і в цифрах, і в дорученні Кабінету міністрів ми даємо чітке завдання швидко прорахувати і закласти в Державний бюджет всі виплати, які пов’язані з обіцяними 250-400 тисяч гривень місяць для тих, хто виконує бойові завдання", - пояснила вона.

Антикорупційна стратегія

Фракція також наполягає на ухваленні ефективної, а не кишенькової антикорупційної стратегії.

"Ми маємо подбати про виживання країни, а корупція – це та річ, яка вбиває зсередини. Ми вже побачили дуже багато кейсів, які фігурують на так званих "плівках Міндіча", коли мільярди бюджетних грошей йшли на кампанії, ефективність яких під величезним питанням.

Ці мільярди не дійшли до ефективних виробників, на фронті бракує зброї і бракує ракет-перехоплювачів. Тому боротьба з корупцією – це і про нашу обороноздатність, і про справедливість. Те, що вніс уряд, сьогодні справедливо критикується. Бо там немає базових речей про продовження реформ, які вимагає від нас і Євросоюз, і головне – український народ. І треба це втілювати", - зазначила нардепка Сюмар.

Альтернативний варіант стратегії, запропонований "ЄС" передбачає незворотність реформ, гарантії незалежності НАБУ і САП, перезавантаження інших правоохоронних органів

"Завдання антикорупційної стратегії – зробити так, аби вся правоохоронна система працювала на країну і на українців, а не на політичну верхівку. Ми пропонуємо, щоб радники влади всі декларувалися, тому що прозорість – це один із принципів, як можна подолати корупцію.

Друга історія – свобода слова. Ми мусимо підтримувати свободу слова, а не займатися цькуванням журналістів-розслідувачів анонімними телеграм-каналами. І третє – це мають бути спроможні інституції, які треба збудувати на принципах конкурсів. НАБУ і САП були сформовані на таких конкурсах. Ми сьогодні маємо реформувати й інші органи у правоохоронній системі країни для того, щоб у українців з’явилася довіра, і вони були по-справжньому незалежними", - додала Сюмар.

Реформа ДБР

Нардеп Ростислав Павленко назвав вагомим компонентом перезавантаження і реформування Державного бюро розслідувань.

"Репресії проти опозиції, підтримки десятків облудних справ проти Порошенка, атаки на активістів, військових, витрачання мільйонів коштів платників податків на абсолютно несправедливі і шкідливі для України розслідування – це марнатратство має бути припинене. Є величезний суспільний запит на перезавантаження ДБР, на зміну керівництва, на зміну способу призначення, залучення експертів громадянського суспільства, міжнародних експертів, якраз так, як формувалося НАБУ і САП", - пояснив він.

У "Європейській Солідарності" наполягають на перезавантаженні керівництва, запровадженні принципів внутрішнього і зовнішнього контролю, застосуванні конкурсів на всіх рівнях.

