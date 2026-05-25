С начала суток произошло 65 атак на позиции ВСУ, 25 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 65 раз обстрелял позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 25 мая, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Сопич, Нововасильевка, Товстодубово, Волфино, Рогизное, Бунякино, Уланово, Малушино, Заречное; в Черниговской области – Клюсы и Заречье.

Читайте также: Враг усиливает штурмы на Купянском и Покровском направлениях, – НГУ

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник осуществил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Охримовка и Колодязное. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Кившаровка, Подолы, Боровская Андреевка. Одно боестолкновение продолжается.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 356 940 (+1 020 за сутки), 11 953 танка, 42 687 артиллерийских систем, 24 608 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг начал семь боевых столкновений в районах Новоселовки, Дробышево, Ставок, Ямполя и Озерного, до сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении с начала суток враг не проводил активных действий.

На Константиновском направлении наши защитники остановили шесть атак вблизи Константиновки, Иванополья и Ильиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Кутузовка, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Белицкое, Гришино, Сергеевка, Удачное и Новопавловка.

На Александровском направлении враг не проводил активных действий.

Смотрите: Сырский и начальник Генерального штаба ВС Норвегии Кристофферсен посетили украинских военных на юге. ФОТОрепортаж

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Новое Запорожье, Злагода, Рыбное, Прилуки, Зализничное, Еленоконстантиновка и Чаривное. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Белогорье и Щербаки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили попытку врага продвинуться в направлении Антоновского моста.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано. Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — сообщили в Генштабе.