Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 356 940 (+1 020 за сутки), 11 953 танка, 42 687 артиллерийских систем, 24 608 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 356 940 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 356 940 (+1 020) человек
- танков – 11 953 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 608 (+5) шт.
- артиллерийских систем – 42 687 (+47) шт.
- РСЗО – 1 802 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 396 (+0) шт.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 465 (+14) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 310 245 (+1 924) шт.
- крылатые ракеты – 4 687 (+55) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 99 000 (+302) шт.
- специальная техника – 4 218 (+2) ед.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
375!!! одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня та арта норм, НРК, логістика, спецтехніка та ППО супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Логістика досягла 99 000, БПЛА закрили чергові 10 тисяч і перевалили за 310000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 356 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.