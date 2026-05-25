Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 356 940 (+1 020 за сутки), 11 953 танка, 42 687 артиллерийских систем, 24 608 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 356 940 (+1 020 за сутки), 11 953 танка, 42 687 артиллерийских систем, 24 608 ББМ.

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 356 940 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 356 940 (+1 020) человек
  • танков – 11 953 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 608 (+5) шт.
  • артиллерийских систем – 42 687 (+47) шт.
  • РСЗО – 1 802 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 396 (+0) шт.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 465 (+14) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 310 245 (+1 924) шт.
  • крылатые ракеты – 4 687 (+55) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 99 000 (+302) шт.
  • специальная техника – 4 218 (+2) ед.

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
25.05.2026 07:41 Ответить
Пишуть, що 24 травня цього року необачно вийшов в море і ймовірно після торпедування морськими дронами затонув російський фрегат «Пытливый» проекта 1135М.

25.05.2026 07:38 Ответить
мог би и не представляться
25.05.2026 07:57 Ответить
Який "народ" - така і "еліта"... На тюремній "зоні" "варов в законе" теж можна вважать "елітою"... Але, по суті, вони так і залишаються "бандюками"...
25.05.2026 07:19 Ответить
... Уже не виправиш. Ніколи не жив з агресивним алкашом, у одному під'їзді? Він живе по сусідству з успішними людьми, бачить їх достаток, спокійне життя, і його це бісить. Тому починає "дрібно паскудить"... То напхає сірників, у замкову щілину. То насере на килимок, перед дверима, сусіду, То намаже своїм лайном ручку вхідних дверей... Коли піймають і наб'ють морду - ходить, і ображається, розказуючи, які сусіди "погані", і який він "хороший"...
25.05.2026 08:41 Ответить
Дай бог! Бо два дні тому, писали, що на полігоні, в БРСР, рвонув, при запуску, "Іскандер"... А потім - ТИША...
25.05.2026 07:47 Ответить
Щось не схоже що росія видихається , кожну добу тратити по 2000 бпла .
25.05.2026 08:14 Ответить
Минув 4478 день москальсько-української війни.
375!!! одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня та арта норм, НРК, логістика, спецтехніка та ППО супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Логістика досягла 99 000, БПЛА закрили чергові 10 тисяч і перевалили за 310000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 356 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
25.05.2026 08:44 Ответить
