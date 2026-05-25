Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 356 940 (+1 020 за добу), 11 953 танки, 42 687 артсистем, 24 608 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 356 940 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 356 940 (+1 020) осіб
- танків – 11 953 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 608 (+5) од.
- артилерійських систем – 42 687 (+47) од.
- РСЗВ – 1 802 (+2) од.
- засоби ППО – 1 396 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 465 (+14) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924) од.
- крилаті ракети – 4 687 (+55) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 99 000 (+302) од.
- спеціальна техніка – 4 218 (+2) од.
375!!! одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня та арта норм, НРК, логістика, спецтехніка та ППО супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Логістика досягла 99 000, БПЛА закрили чергові 10 тисяч і перевалили за 310000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 356 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.