Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 356 940 (+1 020 за добу), 11 953 танки, 42 687 артсистем, 24 608 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 356 940 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 356 940 (+1 020) осіб
  • танків – 11 953 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 608 (+5) од.
  • артилерійських систем – 42 687 (+47) од.
  • РСЗВ – 1 802 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 396 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 465 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924) од.
  • крилаті ракети – 4 687 (+55) од.
  • кораблі / катери  – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 99 000 (+302) од.
  • спеціальна техніка – 4 218 (+2) од.

Сили оборони України ліквідували вже понад 1,356 млн російських окупантів

Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
25.05.2026 07:41 Відповісти
Пишуть, що 24 травня цього року необачно вийшов в море і ймовірно після торпедування морськими дронами затонув російський фрегат «Пытливый» проекта 1135М.

25.05.2026 07:38 Відповісти
мог би и не представляться
25.05.2026 07:57 Відповісти
Який "народ" - така і "еліта"... На тюремній "зоні" "варов в законе" теж можна вважать "елітою"... Але, по суті, вони так і залишаються "бандюками"...
25.05.2026 07:19 Відповісти
... Уже не виправиш. Ніколи не жив з агресивним алкашом, у одному під'їзді? Він живе по сусідству з успішними людьми, бачить їх достаток, спокійне життя, і його це бісить. Тому починає "дрібно паскудить"... То напхає сірників, у замкову щілину. То насере на килимок, перед дверима, сусіду, То намаже своїм лайном ручку вхідних дверей... Коли піймають і наб'ють морду - ходить, і ображається, розказуючи, які сусіди "погані", і який він "хороший"...
25.05.2026 08:41 Відповісти
Дай бог! Бо два дні тому, писали, що на полігоні, в БРСР, рвонув, при запуску, "Іскандер"... А потім - ТИША...
25.05.2026 07:47 Відповісти
Щось не схоже що росія видихається , кожну добу тратити по 2000 бпла .
25.05.2026 08:14 Відповісти
Минув 4478 день москальсько-української війни.
375!!! одиниць знищеної техніки та 1020! чумардосів за день.
Броня та арта норм, НРК, логістика, спецтехніка та ППО супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Логістика досягла 99 000, БПЛА закрили чергові 10 тисяч і перевалили за 310000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 356 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
25.05.2026 08:44 Відповісти
